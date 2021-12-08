В Минздраве рассказали, почему срок действия "желтого" COVID-сертификата уменьшили в четыре раза

В Минздраве рассказали, почему срок действия "желтого" COVID-сертификата уменьшили в четыре раза

Дело в том, что украинцы не спешат вакцинироваться во второй раз.

В Украине вчетверо снизили срок действия "желтого" COVID-сертификата о вакцинации одной дозой по нескольким причинам.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, ключевым является то, что полноценный иммунитет формируется только после двух прививок. Впрочем, многие украинцы не спешат делать вторую дозу.

"Человек, получивший одну прививку, не получает необходимой защиты для борьбы с коронавирусной болезнью. Кроме того, люди в "желтом" уровне эпидемиологической опасности не возвращаются к пунктам вакцинации, чтобы получить вторую дозу. Сокращение срока действия "желтого" сертификата призвано поощрить людей сделать вторую прививку для полноценной защиты", — рассказал представитель Минздрава.

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Следует отметить, что с 6 декабря срок действия "желтого" сертификата о вакцинации составляет всего 30 дней. Раньше – 120 дней. К слову, более 600 тысяч украинцев, по данным Минздрава, еще не дошли по своей второй дозе вакцины против коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже пришло.

Как сообщалось, 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестали действовать ограничения "красной" зоны. Впрочем, строгие ограничения до сих пор действуют в десяти регионах – Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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