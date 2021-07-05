В Минздраве рассказали, почему возникли перебои с поставками вакцин для плановых прививок и не повторится ли ситуация

В Минздраве рассказали, почему возникли перебои с поставками вакцин для плановых прививок и не повторится ли ситуация

Еще в феврале этого года из-за отсутствия вакцины БЦЖ новорожденных три недели не вакцинировали.

Обеспечение выполнения показателей по рутинной вакцинации для Минздрава является приоритетом. В Украине необходимо догнать показатели по плановий вакцинации, иначе можно столкнуться с двойными эпидемиями, когда в стране будет корь и коронавирусная болезнь.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

"Когда речь идет о рутинной вакцинации, есть несколько довольно критических моментов. COVID-19 сильно повлиял на показатели охвата рутинными прививками. И это довольно критическая ситуация. Украина столкнулась со случаями полиомиелита, кори, дифтерии. Это опасные инфекционные болезни, связанные с высоким уровнем летальности, но одновременно полностью вакциноуправляемые. Поэтому обеспечение выполнения показателей по рутинной вакцинации для нас, для меня лично и Минздрава является приоритетом. Мы должны догнать показатели по рутинной вакцинации, иначе столкнемся с двойными эпидемиями, когда у нас будет корь и коронавирусная болезнь ", — отметил он.

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Так, по словам Кузина, одним из обязательных элементов обеспечения эффективной вакцинации является бесперебойная поставка вакцин. Но в силу определенных обстоятельств, в частности из-за позднего доведения смет, срывы в закупочному процессе, столкнулись с тем, что вакцины не были закуплены вовремя.

"По некоторым вакцинах у нас произошел определенный перерыв. К счастью он была небольшой, не продолжался 5-6 месяцев или год. Этот перерыв был несколько месяцев, и был разработан отдельный алгоритм, как догнать этих детей, пригласить их отдельно на вакцинацию. Этот процесс уже почти завершен, сейчас мы мониторим ситуацию по закупке этого года и очень оптимистические надежды, что вакцина придет вовремя. К тому же, это наверное первый год, когда государство закупило почти всю номенклатуру по программе заболеваний, сопровождающих уровень летальности. Мы всегда говорили, что в государстве нет лекарств для лечения малярии. Это первый год, когда закупили такие лекарственные средства и уже к концу июля они будут распределены по регионам ", — резюмировал главный санврач.

Ранее в Минздраве рассказали, на какие вакцины против коронавируса могут рассчитывать украинцы и смогут ли привить всех желающих.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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