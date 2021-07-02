В Минздраве рассказали, сколько лабораторий выявляют штамм "Дельта" и что планируют изменить

В Минздраве рассказали, сколько лабораторий выявляют штамм "Дельта" и что планируют изменить

ВОЗ уже внедряет более быстрые методы определения штамма "Дельта".

В Украине теперь четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм "Дельта", который считается более заразным и быстро распространяется по миру. Однако Минздрав работает над тем, чтобы нарастить мощности и намерен внедрить методы, которые позволяли на уровне областей определять штаммы коронавируса.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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По его словам, открытие таких лабораторий — это сложный, длительный и дорогостоящий вопрос. Впрочем, ВОЗ внедряет более быстрые методы определения штамма "Дельта" и Украина уже использовала для определения предыдущих мутации COVID. Поэтому, вероятно, для определения "Дельты" будут привлекать потенциал НАН, ЦОЗ, частные учреждения.

"Сейчас в Украине по крайней мере четыре лаборатории, которые могут проявлять штамм и расшифровывать геном вируса. Впрочем ВОЗ внедряет более быстрые методы определения "Дельта-штамма". Мы их использовали в отношении тех мутаций, которые были зарегистрированы ранее. Это еще до секвенирования. Они позволяют в течение суток проявлять это. Вероятнее всего, мы будем использовать потенциал этих учреждений — это НАН, ЦОЗ, частные учреждения. Мы также будем вводить методы, которые позволяли на уровне областей определять — это "Дельта" или нет", — сказал Кузин.

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Напомним, в Johnson & Johnson заявили, что их однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала высокую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта".

Также ранее стало известно, что вакцина Moderna тоже производит защитные антитела против нового штамма коронавируса "Дельта".

А анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивает более 90% защиты от заражения штаммом.

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Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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