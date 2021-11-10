В Минздраве сообщили, что помогло бы снизить на треть ежедневную смертность от COVID-19.

В больницах находится 91-92% пациентов, которые невакцинированные.
В Украине было бы на треть меньше смертей от коронавируса каждый день, если бы уровень вакцинации против COVID-19 находился по крайней мере на среднеевропейском уровне.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга 10 ноября.
"Сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах — невакцинированные лица. Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском — мы имели бы на треть меньше смертей ежедневно. Но даже несмотря на это в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", – высказался Ляшко.
Со ссылкой на исследование Американского Центра по контролю и профилактике болезней Ляшко подчеркнул, что вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от "Дельта"-штамма COVID-19. По его словам, ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия, из более чем 65% вакцинированного населения, сейчас имеют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны.
"Вакцинация – это в первую очередь персональная ответственность за свое здоровье", — отметил глава Минздрава.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.
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