В Минздраве сообщили, что зарплата врачей в 2022 году будет "рыночной": названы суммы

В Минздраве сообщили, что зарплата врачей в 2022 году будет "рыночной": названы суммы

Правительство одобрило госбюджет-2022 и направило его в Верховную Раду.

В Украине зарплата врачей на 2022 год может быть установлена на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников — и 13,5 тысячи гривен. Это предусмотрено госбюджетом-2022, одобренным правительством и направленным в Верховную Раду.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 2 декабря.

Также читайте Минимальная зарплата в Украине: ожидать ли рост в 2021 году

По его словам, этот бюджет предусматривает рыночную заработную плату медицинских работников.

"Также предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы или переквалификацией, которая будет необходима при формировании состоятельной сети больниц в госпитальных округах. Бюджет 2022 предусматривает дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц (одной областной больницы для взрослых и одной для детей в каждом регионе стране), развитие биокластера, проведение трансплантации, на вакцину от COVID-19 и не только, а также еще многое другое", — сказал Ляшко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 декабря в Украине до 6,5 тысячи гривен вырастет минимальная зарплата.

Как сообщалось, зарплата учителей в Украине вырастет на 8,4% с 1 декабря. Размер повышения зависит от категории и должности, максимальный рост по зарплате будет на уровне 1,3 тыс. гривен для директоров школ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.