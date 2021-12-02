В Минздраве сообщили, что зарплата врачей в 2022 году будет "рыночной": названы суммы

Правительство одобрило госбюджет-2022 и направило его в Верховную Раду.
В Украине зарплата врачей на 2022 год может быть установлена на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников — и 13,5 тысячи гривен. Это предусмотрено госбюджетом-2022, одобренным правительством и направленным в Верховную Раду.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 2 декабря.
По его словам, этот бюджет предусматривает рыночную заработную плату медицинских работников.
"Также предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы или переквалификацией, которая будет необходима при формировании состоятельной сети больниц в госпитальных округах. Бюджет 2022 предусматривает дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц (одной областной больницы для взрослых и одной для детей в каждом регионе стране), развитие биокластера, проведение трансплантации, на вакцину от COVID-19 и не только, а также еще многое другое", — сказал Ляшко.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 декабря в Украине до 6,5 тысячи гривен вырастет минимальная зарплата.
Как сообщалось, зарплата учителей в Украине вырастет на 8,4% с 1 декабря. Размер повышения зависит от категории и должности, максимальный рост по зарплате будет на уровне 1,3 тыс. гривен для директоров школ.
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