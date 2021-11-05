В Минздраве сообщили, должны ли COVID-пациенты покупать препараты для лечения

В Минздраве сообщили, должны ли COVID-пациенты покупать препараты для лечения

Медикаменты закупает государство.

В медицинских учреждениях от пациентов с коронавирусом не вправе потребовать средства за препараты для лечения.

Об этом в Сніданку з 1+1 подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Препаратов прямого действия, которые действуют именно на вирус, к сожалению, еще нет. Есть препараты, которые рекомендованы, а в определенных случаях должны применяться. Такие как "Торемтисевир", "Туцеллизумапа", "Иммуноглобулины" — эти препараты закупаются за счет государственного бюджета и поставляются в больницы. Препараты не должны покупать (пациенты — Ред.) в больницах", — говорит глава Минздрава.

Если подобное происходит, он советует сообщать Министерству здравоохранения или Национальной службе здоровья Украины, чтобы там отреагировали.

Виктор Ляшко о вакцинации беременных женщин, ситуации с кислородом и станет ли лечение COVID платным

Как сообщалось, в Минздраве заявляли, что ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы против COVID-19. Кроме того, почти все тяжелые случаи, нуждающиеся в реанимационных мероприятиях, также не вакцинированы.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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