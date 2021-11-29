В Минздраве сообщили, есть ли уже в Украине новый COVID-штамм "Омикрон"

В Минздраве сообщили, есть ли уже в Украине новый COVID-штамм "Омикрон"

Также Ляшко уточнил, как будут обнаруживать "Омикрон".

Пока в Украине новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" не был обнаружен.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

Ляшко уточнил, что сейчас в Украине применяют ПЦР тест-системы, которые используют по меньшей мере две мишени при обнаружении вируса. Кроме того, что ПЦР тест-системы ориентируются на наиболее стабильные участки гена (а не на S-белок), чувствительность и специфичность тест-систем не должна быть снижена.

"Сейчас в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID. На уровне областей существует определенный резерв ПЦР-тест систем для определения штамма "Дельта". Правительством также принято решение о выделении дополнительных 67.5 млн. гривен на закупку дополнительного количества таких тест-систем. Все не "Дельта" образцы будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию. На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", — сказал глава Минздрава.

Ляшко добавил, что в Украине действует система направления на секвенирование образцов так называемых "кластеров" — районов, где наблюдаются значительные всплески заболеваемости, от людей, вернувшихся из-за границы и от лиц, имеющих атипичное течение коронавирусной болезни. Это позволяет более целесообразно использовать лабораторные мощности для обнаружения новых штаммов.

Министр здравоохранения добавил, что в Украине также действует геномный надзор, позволяющий секвенировать за неделю около 80-100 образцов.

"С сентября 2021 года у страны уже есть мощности для полногеномного секвенирования, которое позволяет полностью расшифровать геном любого патогена и позволяет, в частности, осуществлять надзор за всеми циркулирующими в Украине штаммами коронавируса", — пояснил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что только вакцинация двумя дозами, использование масок, мытье рук и соблюдение физической дистанции эффективно предотвращают и защищают от инфицирования и тяжелого течения коронавирусной болезни.

Отдельно Виктор Ляшко рассказал, что впервые о появлении штамма "Омикрон" ВОЗ была проинформирована из Южной Африки 24 ноября 2021 года. По его словам, сообщение совпало с ростом количества случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке. Но он подчеркнул, что эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются.

Также, по его словам, пока не известно, вызывает ли штамм "Омикрон" более тяжелое течение коронавирусной болезни.

"Мы отмечаем сейчас рост количества госпитализаций в ЮАР, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон". Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, традиционно, обычно имеют более легкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время — от нескольких дней до нескольких недель", — пояснил Виктор Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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