В Минздраве сообщили, откроют ли пункты вакцинации от коронавируса в селах и маленьких городах

В Минздраве сообщили, откроют ли пункты вакцинации от коронавируса в селах и маленьких городах

Он признает, что в некоторых населенных пунктах есть задержки с вакцинацией населения и советует в таких случаях звонить на горячую линию Минздрава.

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, откроют ли пункты массовой вакцинации от коронавируса в селах и маленьких городах Украины.

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Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам главного санитарного врача, пункты вакцинации открываются почти во всех селах и поселках.

"Сейчас работает около тысячи пунктов вакцинации. Безусловно они будут открываться и дальше. За дорожной картой пункты вакцинации открываются почти во всех селах и поселках. То есть, это по сути пункт "рутинной" вакцинации, временно переводится на вакцинацию от COVID", — сообщил Игорь Кузин.

Он добавил, что сейчас в уже открытых пунктах прививок продолжается четвертый этап вакцинации в соответствии с нашей дорожной картой, когда предпочтение отдается прививанию групп риска. Но ключевая группа на четвертом этапе — это люди от 18 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания. Однако, главный санврач признает, что в некоторых населенных пунктах есть задержки с вакцинацией населения и советует в таких случаях звонить на горячую линию Минздрава.

"В некоторых регионах мы действительно сталкиваемся с тем, что задерживается или развозка вакцины, или с уровня области не всегда вакцина доставляется или рассчитывается даже на какие-то отдаленные города и поселки. Я бы все же советовал обращаться на телефоны горячей линии и сообщать. Почти каждую неделю мы проводим отдельные селекторные совещания с областями. Такие случаи обсуждаем с координаторами по логистике или вакцинации в регионах. Поэтому уверен, что это либо какая-то проблема локального характера, или в доставке, или логистике вакцины", — объясняет Игорь Кузин.

Полный текст второй части интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

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