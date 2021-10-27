В Минздраве сообщили, сколько пенсионеров уже вакцинировалось от COVID-19.

В Минздраве сообщили, сколько пенсионеров уже вакцинировалось от COVID-19.

94% госпитализированных за последнюю неделю не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Пожилые люди больше всего рискуют тяжело переболеть и умереть от COVID-19. Поэтому в приоритете Минздрава вакцинация этой категории граждан. По последним данным, по крайней мере, одну дозу вакцины получило 25% украинцев пожилого возраста.

Об этом ТСН.ua в ответе на запрос рассказали в Минздраве.

Так, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 октября 2021 года по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привито 25%, или 2,25 млн человек в возрасте 60+, две дозы получили 20%, почти 1,8 млн.

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"В Украине постепенно увеличивается охват вакцинацией от COVID-19 пожилых людей, наиболее рискующих тяжело переболеть и умереть от этой болезни. Возможность прививаться недалеко от дома уже имеют и жители наименьших населенных пунктов, где нет поликлиник и других учреждений здравоохранения. 7 октября Минздрав и "Укрпочта" начали открывать пункты прививок в почтовых отделениях таких сел и городков", — говорится в сообщении.

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Также в Минздраве сообщили, что с 18 по 24 октября 2021 года в Украине с коронавирусом было госпитализировано 33 551 пациента, из которых 31 493, или 94%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, по состоянию на 27 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 16,5 млн прививок. 27 октября от COVID-19 вакцинировано рекордное количество украинцев — более 291 тысячи.

Также украинцам подробно объяснили, как долго вакцина будет защищать от COVID-19.

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