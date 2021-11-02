В Минздраве утвердили список противопоказаний для вакцинации от COVID-19: как получить отвод

В Минздраве утвердили список противопоказаний для вакцинации от COVID-19: как получить отвод

В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отводы против прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии.

Минздрав определился с полным перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, мизерное количество. Однако если есть медицинское заключение, такого человека не могут отстранить от работы. Отводы от вакцинации будут выдавать семейные врачи.

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Так, вакцинацию онкопациентов — Министерство здравоохранения отнесло к вакцинации с предосторожностью. То же касается пациентов с аутоиммунными заболеваниями и иммунодефицитом. Это означает, что они должны консультироваться со своим личным и семейным врачом.

Все остальные противопоказания разделили на постоянные и временные.

К временным отнесли:

острые заболевания с температурой выше 38. Прививаться от "ковида" можно через 2 недели после болезни;

диагностированный COVID-19. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца после выздоровления;

введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней;

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез. После пробы можно вакцинироваться от COVID-19;

иммунная терапия (лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой). Вакцинацию проводят через 90 дней после окончания курса терапии.

Противопоказания к вакцинации устанавливает семейный врач. Он также дает заключение о временном противопоказании к прививке. И здесь никаких гарантий не будут ли семейные врачи подделывать справки, как это сейчас происходит с сертификатами о вакцинации.

В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отводы против прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии, потому что в стране не более 2% людей действительно имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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Однако, если действительно есть медицинское противопоказание, справка об отсрочке вакцинации не станет документом, который будет открывать двери общественных мест в "красной" зоне. Однако такого человека не смогут уволить с работы, если речь идет о категориях граждан, для которых прививка обязательна, например учителя.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке является анафилактическая реакция первой дозы вакцины.

В то же время врачи развенчивают миф о том, что не должны прививаться от коронавируса, те, кто имел аллергические реакции на предыдущие вакцины, или страдают аллергией.

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