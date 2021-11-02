В Минздраве утвердили список противопоказаний для вакцинации от COVID-19: как получить отвод

В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отводы против прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии.
Минздрав определился с полным перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, мизерное количество. Однако если есть медицинское заключение, такого человека не могут отстранить от работы. Отводы от вакцинации будут выдавать семейные врачи.
О том, можно ли обезопаситься от липовых справок – 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, вакцинацию онкопациентов — Министерство здравоохранения отнесло к вакцинации с предосторожностью. То же касается пациентов с аутоиммунными заболеваниями и иммунодефицитом. Это означает, что они должны консультироваться со своим личным и семейным врачом.
Все остальные противопоказания разделили на постоянные и временные.
К временным отнесли:
- острые заболевания с температурой выше 38. Прививаться от "ковида" можно через 2 недели после болезни;
- диагностированный COVID-19. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца после выздоровления;
- введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней;
- проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез. После пробы можно вакцинироваться от COVID-19;
- иммунная терапия (лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой). Вакцинацию проводят через 90 дней после окончания курса терапии.
Противопоказания к вакцинации устанавливает семейный врач. Он также дает заключение о временном противопоказании к прививке. И здесь никаких гарантий не будут ли семейные врачи подделывать справки, как это сейчас происходит с сертификатами о вакцинации.
В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отводы против прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии, потому что в стране не более 2% людей действительно имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса.
Однако, если действительно есть медицинское противопоказание, справка об отсрочке вакцинации не станет документом, который будет открывать двери общественных мест в "красной" зоне. Однако такого человека не смогут уволить с работы, если речь идет о категориях граждан, для которых прививка обязательна, например учителя.
Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке является анафилактическая реакция первой дозы вакцины.
В то же время врачи развенчивают миф о том, что не должны прививаться от коронавируса, те, кто имел аллергические реакции на предыдущие вакцины, или страдают аллергией.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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