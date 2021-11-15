В Минздраве заявили о первом положительном сигнале прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине впервые за три месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц превысило количество госпитализированных.
В Украине наблюдается некоторое улучшение распространения коронавируса. В течение последней недели зафиксировали уменьшение количества случаев COVID-19 на 6%, количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 15 ноября.
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"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", — констатировал глава Минздрава.
По его словам, стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.
"Однако это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", — подчеркнул глава Минздрава.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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