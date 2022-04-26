В мире арестовали полтриллиона долларов российских активов: как Украина может их получить на восстановление

В мире арестовали полтриллиона долларов российских активов: как Украина может их получить на восстановление

Украина делает все необходимые и возможные шаги, чтобы арестовывать максимальное количество российских активов.

В настоящее время самих активов Российской Федерации как государства арестовано более 300 миллиардов долларов. В общей сложности арестовано около 500 миллиардов долларов — это и государственные, и частные, на которые наложены санкции.

Об этом 26 апреля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

По словам главы Кабмина, следующий шаг – это требование Украины получить замороженные активы с целью финансирования восстановления государства. Украинские партнеры это поддерживают.

"Цивилизованный мир понимает, что за восстановление Украины должен платить агрессор, а не Украина или наши партнеры. Поэтому, конечно же, все сходятся во мнении и ищут корректный международный механизм для того, чтобы конфисковать арестованные или замороженные активы, передать их Украине с целью восстановления нашпего государства", — подчеркнул Шмыгаль.

Украина начала переговоры в этой сфере на уровне парламентов государств. В частности, это Соединенные Штаты Америки и Канада.

"Это обсуждение уже начато. Мы прилагаем усилия, чтобы это произошло в кратчайшие сроки", — подчеркнул премьер Денис Шмигаль.

Как сообщалось, в понедельник, 25 апреля, правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. Также принято решение о льготных условиях для украинских товаров: Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции из Украины и отменила квоты.

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