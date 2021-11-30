В мире цены на продукты достигли десятилетнего максимума: к чему перед Новым годом готовиться украинцам

В мире цены на продукты достигли десятилетнего максимума: к чему перед Новым годом готовиться украинцам

Продовольственный индекс ООН показал, что за год они выросли почти на треть.

Новые ценовые рекорды. Этой осенью мировые цены на продукты достигли десятилетнего максимума. По данным Госстата, украинцы тратят на продукты 40% своих доходов, и эта цифра может увеличиться в декабре, в канун новогодних праздников.

Также читайте Перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты: как изменятся цены

Что подорожает уже в ближайшее время и стоит ли закупиться продуктами наперед, чтобы сэкономить, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 30 ноября.

Так, продавцы предновогоднего ажиотажа не ожидают. В мясном отделе говорят – из-за и так высоких цен покупателей немного. А покупать заранее смысла нет.

Однако у экономиста Олега Пендзина другое мнение. Говорит, что продукты дорожают по всему миру. В этом году средняя цена возросла на треть. Так что последний месяц 2021 года – не исключение. Перед Новым годом будет дорожать практически все. В лидерах мясо и сало.

"Цена на мясо уже растет. Сало выросло посмотрите как – на 25%. Я думаю, что перед праздниками мы увидим еще и дальнейшее увеличение цен на свинину. А еще в следующем месяце прибавят в цене масло и молочная продукция. Обновит ценники и сахар", – отмечает эксперт.

По словам экономиста, самое незначительное колебание цен ожидается на рыбу и икру. Их стоимость в основном зависит от курса доллара. Так что если он будет оставаться стабильным – морепродукты на новогодних столах будут без завышенных цен.