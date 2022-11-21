В мире говорят о победе Украины, но до сих пор не решили, какой она должна быть – Бессмертный

Бессмертный предполагает, что до трибунала над Путиным и его кликой может пройти очень много времени.

От исхода войны Украины с Россией зависит судьба мира, и на Западе это знают. Однако западные партнеры до сих пор для себя четко не определили: что же будет считаться победой Украины.

Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

"Мы снова на месяц забыли ответ на вопрос: а что такое победа в этой войне. Подойти к границе – это пауза. Где победа – в Кремле, Владивостоке, по Уралу, соглашение, трибунал, очередной меморандум. Пока ответа нет. Из моего точки зрения, победа – это капитуляция в Кремле. Но когда говорят, что от исхода этой войны зависит судьба мира – это правда", – говорит Бессмертный.

По его мнению, вся территория – КНДР, Россия, Китай и Иран – это среда, которая стремится "порождать зло". Поэтому необязательно после мира в Украине эти государства перестанут угрожать мировой безопасности.

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"А что с Россией, а что с ядерным оружием, что с кликой, приведшей мир к войне. И здесь есть неприятный сигнал: в Нидерландах объявлено решение (по делу об убийстве пассажиров малайзийского Boeing 777, сбитого в июле 2014 года. – Ред.) А что с заказчиками? Почему не упомянут не то, что Путин, а даже непосредственный руководитель, дававший приказ отправить экипаж, совершавший эти стрельбы .К трибуналу над Путиным и его кликой времени может пройти очень много. Через год мы с вами будем еще говорить о войне. Пока цель для украинцев ясна. Но этот ответ еще должен сформировать для себя мир", – подытожил политик.

Ранее Роман Бессмертный заявил, что пока ни о каких переговорах между Киевом и Москвой речь не идет.

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