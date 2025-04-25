В мире может разразиться война ядерных государств: что известно о конфликте Индии и Пакистана

Между Индией и Пакистаном может вспыхнуть война / © ТСН

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Мир рискует увидеть войну ядерных держав за воду на примере Индии и Пакистана. В условиях, когда украинский пример доказывает всем: без ядерного оружия полагаться на любые договоры бесполезно — рискует лишь подтолкнуть десятки других стран к получению и разработке ядерных технологий.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

По центрам столицы региона Джамму и Кашмир ходят только военные с собаками. Все отдыхающие срочно уехали. Потому что в двух часах езды отсюда, в Байсаране — местной маленькой Швейцарии, как ее называли, произошел один из самых кровавых в индийской истории терактов. Несколько боевиков расстреляли 26 туристов, ранили еще 17 человек.

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Джамму и Кашмир / © ТСН

«В этом году там ждали огромное количество туристов, которые помогут местному бизнесу, способствуют лучшей интеграции между людьми в Кашмире и в других частях страны, нормализации Кашмира. Очевидно, что это — попытка саботировать интеграцию», — говорит бывший советник министра иностранных дел Индии Ашок Малик.

Вокруг этой территории не утихает конфликт между Индией и Пакистаном. Сначала там были войны, а в декабре 2023 года штат Джамму и Кашмир потерял автономию, по которой собственным парламентом ратифицировал или не ратифицировал каждый из принятых Индией законов. Именно это обещал во время предвыборной кампании действующий премьер Индии Надендра Моди. Ответственность за теракт берет на себя исламистская группировка Лашкар-е-Тайба. Она воюет за отделение Кашмира от Индии.

Для индийских властей этот теракт стал испытанием на прочность, как это было в Израиле в октябре 2023 года, ведь спецслужбы обоих государств одинаково не справились с их предупреждением. Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал всех глав штатов страны немедленно выдворить на родину всех пакистанцев. Новые визы им Индия уже не выдает, старые — отменила. Единственный сухопутный переход на границе между Индией и Пакистаном — закрыт.

Выслав ряд пакистанских дипломатов и приняв домой высланных Пакистаном своих — Индия объявила о выходе из Договора о водах Инда. Он был подписан еще в 1960 году и действовал даже во время самых острых конфликтов. Согласно этому договору Пакистан получает воду из рек Инд, Джелам и Чинаб, которые текут из Кашмира. Если Индия попытается перекрыть русла, Пакистану грозит невиданная засуха. В Исламабаде свою причастность к теракту категорически отвергли, зато упрекают Индию, что она просто воспользовалась поводом для обострения конфликта.

Но как будет выглядеть война за воду двух ядерных держав? У каждой из которых примерно одинаковое количество до двухсот боеголовок?

«Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану по Договору о водах Инда, будет считаться актом войны и получит полноценный ответ», — заявил представитель МИД Пакистана Шафкат Али Хан.

Водные угрозы Индии дома называют популистским шагом премьера Моди. Страна, находящаяся выше по течению имеет географическое преимущество, но воспользоваться им будет не так уж и легко: для этого надо строить новые дамбы, которые угрожая Пакистану засухой, самой Индии будут угрожать наводнениями. На границе Индии и Пакистана этой ночью снова стреляли пограничники. Обошлось без раненых. ООН призвал обе ядерные державы к максимальной сдержанности.

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