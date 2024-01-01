В мире может вспыхнуть еще одна война: как от победы Украины зависит судьба Тайваня

Руководитель Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно. Он подчеркнул, что "в этом состоит главный национальный интерес" и сослался на желание народа, при чем — с обеих сторон тайваньского пролива. Есть мало мест в мире, где за российской полномасштабной войной и украинским сопротивлением следят столь тщательно, как на Тайване.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Тайвань - остров-парадокс. Его признает за независимое государство лишь 12 стран и Ватикан. При этом Тайвань - 19 экономика мира, уникальное место изготовления микросхем.

В случае любого военного обострения - это коллапс мировой экономики хуже глобального финансового кризиса две тысячи восьмого. Именно поэтому новогодние заявления руководителя Китая по Тайваню весь мир рассматривает под микроскопом. В этом году - Си Цзиньпин мало кого порадовал.

"Воссоединение родины - исторически неизбежно. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу омоложения китайской нации", - сказал он.

После Второй мировой по Китаю прокатилась гражданская война, в которой победили коммунисты. Проигравшая партия - "Гоминьдан" во главе с генералиссимусом Чан Кайши, а также тогдашние парламент и администрация и их сторонники - бежали на Тайвань. Всего туда перебрались около двух миллионов человек. Но за семьдесят лет политической независимости от материка партия "Гоминьдан" развернулась на сто восемьдесят градусов. И теперь именно на ее победу - полагается Китай, ведь сейчас "Гоминьдан" - в оппозиции. Одновременно президентские и парламентские выборы на Тайване назначены на 13 января.

Тайвань с первых дней полномасштабного российского вторжения напряженно следит за Украиной. Ряд западных политиков последние годы твердили: Украине категорически необходимо помогать. Потому что если Китай увидит, что Америка закрывает глаза на российскую агрессию - следующим будет Тайвань.

"Я хочу, чтобы китайцы увидели, что вторжение к соседу не настолько легкое, как может показаться. Лучший способ защитить Тайвань и мировой порядок - это сделать так, чтобы Путин проиграл", - говорил сенатор США от республиканцев Линдси Грэм.

Наращивание военной мощи вокруг Тайваня - это тоже элемент китайских пропагандистских усилий. Юрий Пойта, аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения, который сейчас находится в Тайбэе, убежден: ближайшие несколько лет Китай вряд ли нападет. Но он точно готовится к нападению.

На воссоединение с Китаем по последним опросам соглашаются не более 5 процентов жителей Тайваня, примерно половина тайваньцев боятся войны.

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Напомним, власти Тайваня 23 декабря сообщили об активности китайских военных самолетов и кораблей вокруг острова. Самолеты КНР, в частности, пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

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