В мире прекратила существование непризнанная республика: что известно о ее создании и падении

Непризнанная республика Нагорного Карабаха, просуществовавшая 35 лет, с сегодняшнего дня официально прекратила свое существование. Все "правительственные" учреждения будут распущены. А Азербайджан, чьей законной территорией является Карабахский регион, начинает воплощение своего плана по реинтеграции местности.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

История образования непризнанной республики

В октябре 2023 г. президент Азербайджана заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, длиной в 35 лет завершен. Вскоре в городе Ханкенди, недавно Степанокерти, столице непризнанной республики Нагорный Карабах азербайджанцы также провели военный парад.

Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана. Но заселена она в основном армянами. Конфликт на этих землях активно начался 100 лет назад, а большую эскалацию получил под занавес существования Советского Союза. В 1988 году при поддержке Армении здесь образовали самопровозглашенную республику. Чем начали 6-летнюю войну. Победу в ней одержала Армения. Но несмотря на договор прекращения войны, конфликты здесь вспыхивали постоянно.

В 2020 году конфликт снова приобрел масштабы войны. За 44 дня Азербайджан вернул себе часть территорий Карабаха, а на остальные, согласно договоренности, зашли миротворцы из России. Она, к слову, все это время играла не последнюю роль в конфликте. Россия продавала оружие обеим сторонам конфликта и поддерживала то одних, то других.

Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе 2020 года / Фото: Associated Press

Временное затишье прервалось снова в декабре 2022 года, когда азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу. Единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению. А уже весной Азербайджан установил там КПП. В непризнанной республике начались проблемы с обеспечением.

Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе 2020 года / Фото: Associated Press

"Лед несколько тронулся" после переговоров США и Азербайджана. В Нагорный Карабах пустили фуры Красного креста с медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости. На фоне этого напряжения армянская сторона даже совершила резкий политический разворот в сторону Запада. Президент Пашинян признал, полагаться в вопросах безопасности на своего союзника по ОДКБ - Россию, было ошибочно.

Как Азербайджан вернул Карабах

На утро 19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе раздавались сирены и взрывы. Азербайджан объявил антитеррористическую операцию в регионе. Причинами названы - прекращение провокаций, разоружение, безопасность населения и восстановление конституционного строя. Армению обвинили в постоянных обстрелах и провокациях. В частности, якобы от действий их диверсантов погибли азербайджанские армейцы, и гражданские люди. Баку требовал полного вывода войск.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе/Скриншот

Военное противостояние длилось сутки, армия непризнанной республики капитулировала. Союзник Армении – Россия, решает не вмешиваться, более того – экстренно выводит свой миротворческий контингент. В результате этих действий погибли около трех десятков человек, еще 2 сотни человек были ранены. Более 120 тысяч этнических армян выехали на подконтрольные Еривану территории.

Непризнанная республика прекратила существование

Сотрудники азербайджанской Службы госбезопасности сразу арестовывают всех трех президентов непризнанной республики: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Они доставлены в Баку и возбудили уголовные дела. Вскоре задержали и спикера парламента Нагорного Карабаха. А через две недели премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Также представитель Нагорного Карабаха подписывает документ, что с 1 января 2024 самопровозглашенная республика прекращает свое существование.

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