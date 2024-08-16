В мире произошла новая вспышка смертельного вируса, от которого уже умерли сотни людей: что известно

В странах Африки неожиданная вспышка смертельной лихорадки – оспы обезьян. Недуг уже унес жизни нескольких сотен человек и первые заболевания зафиксировали уже и за пределами континента — в Пакистане и Швеции. В ВОЗ бьют тревогу и объявляют чрезвычайный уровень мирового значения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно о новой лихорадке

Мир уже настигает новая лихорадка. Это оспа обезьян или MPOX - смертельный штамм уже известного вируса. Очаг которого на этот раз не в Китае, а в странах Африки. Тревогу на этой неделе забили в ВОЗ. Тамошние специалисты решили не ждать тотального медицинского коллапса и уже объявляют чрезвычайную ситуацию, которая имеет глобальное значение.

"Я созвал чрезвычайный комитет согласно международным правилам здравоохранения для оценки всплеска MPOX в Демократической Республике Конго и других странах Африки. Чрезвычайный комитет собрался и сообщил мне, что, по его мнению, ситуация представляет чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую международное беспокойство. Очевидно, что скоординированный международный ответ имеет важное значение, чтобы остановить эти вспышки и спасти жизни", - говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Оспа обезьян атакует мир

Что говорят люди, заболевшие оспой обезьян

В лагере в конголезском городке Гома сейчас лечат всех инфицированных. 7-летняя Грейс Кабуо показывает шрамы от пустул, которые оставила на ее теле обезьянья оспа.

"Моя дочь Грейс подхватила это заболевание кожи. Я отвезла ее в больницу, где врачи хорошо о ней позаботились, и она выздоровела. Я не знаю, как и от кого заразился мой ребенок. Я просто беспомощно наблюдала как симптомы появились на ее теле", - говорит мама ребенка.

Грейс повезло - врачи быстро взяли под контроль ее болезнь. Но для 450 других жителей Конго - вирус стал фатальным. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают - с начала 2024 года до конца июля зарегистрировано более 14 500 случаев заражения.

Какие симптомы опасной болезни

Пустулы – одна из характерных особенностей этого недуга. В настоящее время эти симптомы наблюдаются у большинства больных. Остальные признаки очень напоминают обычный грипп – высокая температура, головная боль, лихорадка, увеличение лимфатических узлов и боли в мышцах.

Больной оспой обезьян

Специалисты уже давно отследили происхождение этого вируса - сначала он передавался от животных к людям, а теперь распространяется от человека к человеку. Особенно среди тех, кто находится в очень тесном контакте с инфицированным - обнимается, целуется, пожимает руку или занимается сексом. В 2022 году по миру уже гулял легкий тип обезьяньей оспы и даже докатился до Украины. Риск распространения этой болезни наши медики оценили как очень низкий. Однако нынешний штамм с мутациями стал еще опаснее. И на этой неделе его впервые зафиксировали за пределами Африки - в Пакистане и Швеции.

Что известно о распространении вируса

Пострадавший человек в Швеции также был инфицирован во время пребывания в районе в Африке, где продолжается большая вспышка. Этот человек получает лечение. Пока в ВОЗ не спешат объявлять пандемию как это было с ковидом. Активная фаза короны длилась с 2019 по 2022 год. За это время по миру переболело более 687 миллионов человек, а почти 7 умерли. Ситуация с болезнью тогда по настоящему парализовала весь мир - на какой-то период было приостановлено все транспортное сообщение, позакрывались границы, люди не выходили ни на работу, ни на учебу. Все ходили в масках, а больничные койки были переполнены до отказа. Ситуация не улучшалась до тех пор, пока не придумали первые вакцины.

Лучший способ предотвратить заболевание, говорят специалисты это вакцинация. И она уже существует на медицинском рынке. Недавно ВОЗ обратилась к производителям лекарств с просьбой предоставить свои вакцины против оспы для экстренного использования, даже если эти вакцины не были официально одобрены в странах, где они нужны. Прививки пока советуют сделать только тем, кто был в тесном контакте с инфицированными, кто собирается в охваченные вирусом регионы или в группе риска.

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