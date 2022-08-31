В мире уже понимают, что аннексированный Крым будет освобожден любым путем — Подоляк

После вторжения РФ в Украину и шести месяцев войны мировое сообщество понимает, что аннексированный Россией Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным.

Если раньше некоторые мировые лидеры выступали только за дипломатический путь деоккупации Крыма, то сейчас они изменили свое мнение и понимают, что остров будет освобожден любым способом.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

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"Эта война изменила все акценты. Полностью изменила: и в глобальном, и в украинском, и в российском измерениях. Россияне уже сознательно понимают, что все эти 8 лет сказки о неприступной крепости они не работают. Там им никто не может гарантировать безопасность. Больше того, если до этой войны в мире де-факто говорили, что россияне контролируют эту территорию, и это небольшая опасность для масштабной войны в Европе, то после начала войны 2022 года исчезли любые преграды для того, чтобы это говорить. Нет никакого дипломатического пути для освобождения Крыма. Де-юре абсолютно четко в международном праве квалифицируется как территория Украины", - сказал он.

Подоляк уверен, что в этой жестокой войне, которую развязал Путин, Украине удастся освободить все оккупированные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.

"Мир уже открыто говорит, что Крым будет освобождаться любым путем. Об этом даже начали говорить те страны ЕС, которые раньше призывали вернуть полуостров только по дипломатическому пути. Все территории будут освобождены, потому что это — интенсивная война, к сожалению, только военным путем. .

Напомним, украинская разведка срочно просит крымчан сообщать детали баз и перемещений войск РФ. Как это сделать?

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