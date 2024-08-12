В многоэтажке Киева оборвался лифт: что известно

Специалисты должны установить причину падения.
В Киеве в жилом доме упал лифт. ЧП произошло на улице Срибнокильская — подъемник якобы упал с 28 этажа.
В полиции Киева ТСН.ua подтвердили факт падения лифта в доме Срибнокильской.
"В результате происшествия никто из людей не пострадал. Причины падения выясняют специалисты",– сообщили в полиции Киева.
Пока неизвестно, почему упал лифт и чем именно он был перегружен. В ГСЧС Киева нам рассказали, что к ликвидации последствий падения лифта их не привлекали.
В Департаменте муниципальной безопасности КГГА добавляют, что в результате падения лифта никто из людей не пострадал. А специалисты Госохрантруда будут устанавливать причины падения лифта.
Напомним, в Киеве ребенок едва не погиб в лифте многоэтажки.
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