В многоэтажке Киева оборвался лифт: что известно

В Киеве в жилом доме упал лифт. ЧП произошло на улице Срибнокильская — подъемник якобы упал с 28 этажа.

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили факт падения лифта в доме Срибнокильской.

"В результате происшествия никто из людей не пострадал. Причины падения выясняют специалисты",– сообщили в полиции Киева.

Правоохранители устанавливают причины падения подъемника / Фото: Фото из социальных сетей

Пока неизвестно, почему упал лифт и чем именно он был перегружен. В ГСЧС Киева нам рассказали, что к ликвидации последствий падения лифта их не привлекали.

В Киеве упал лифт / Фото: Фото из социальных сетей

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА добавляют, что в результате падения лифта никто из людей не пострадал. А специалисты Госохрантруда будут устанавливать причины падения лифта.

Место падения лифта / Фото: из соцсетей

Напомним, в Киеве ребенок едва не погиб в лифте многоэтажки.

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