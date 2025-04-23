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В многоэтажке Киева оборвался лифт с человеком внутри: что известно
Управляющим компаниям поручено проверить техническое состояние подъемников.
В жилом доме Киева оборвался лифт с пассажиром в кабине. Чрезвычайное происшествие случилось в Шевченковском районе столицы. Люди утверждают, что кабина пролетела несколько этажей, а затем остановилась аж на втором.
В Сети сообщают, что внутрь кабины попали камни и публикуют фото поврежденного механизма подъемника.
В Департаменте муниципальной безопасности подтверждают факт ЧП и добавляют, что происшествие случилось еще 19 апреля.
«В доме на улице Сечевых стрельцов действительно из-за обрыва троса оборвался лифт. Это произошло на шестом этаже, а на четвертом — подъемник остановился. Сработали тормоза. В этот момент в кабине находилась молодая девушка, она не пострадала, но очень сильно напугалась», — рассказали ТСН.ua в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Там добавляют, что сейчас лифт закрыт на ремонт, эксперты проводят техническую проверку и устанавливают причину обрыва троса.
В Департаменте отмечают, что управляющим компаниям в городе поручено проверить техническое состояние лифтов.