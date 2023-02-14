В монастырь Винницы подбросили новорожденного малыша: мальчика спасли от переохлаждения и уже подбирают имя

Ребенка оставили в "Окне жизни" и это спасает от уголовной ответственности, но маму малыша все же разыскивают.

В Виннице родившегося малыша нашли в «Окне жизни» при католическом женском монастыре. В таких окнах родители анонимно могут оставить ребенка и о нем позаботятся врачи, говорится в ТСН.

"Она просто его открывает, кладет ребенка в окошечко, у нас срабатывает сигнализация и у матери, есть 5 минут, чтобы она спокойно ушла", — объясняют принцип работы окошечка в монастыре.

Так было и в тот поздний вечер. Послушники из католического монастыря услышали звонок, означавший, что «Окно жизни» открыли. Когда к нему подошли монахи, они увидели новорожденного младенца, вокруг – никого. “Это был мальчик. Врачи приехали, осмотрели, сказали, что ребенок 3-4 часа после рождения, то есть пуповина еще была у него, он был в курточке, в шапочке”, — рассказывают в монастыре.

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Очевидно, роды происходили дома, определили медики. Младенец был с переохлаждением, его срочно увезли в больницу. “Была еще пуповина, перевязанная нитью. На момент, когда ребенка привезли, состояние было не очень хорошее, потому что переохлаждение у новорожденных детей, это риск жизни. На время поступления была температура 35 градусов”, – рассказывают медики.

Сейчас малыш в центре матери и ребенка под наблюдением педиатров. Мальчика отогрели, накормили и пролечили. "У малыша хороший аппетит и начинает набирать вес. Врачи уже подбирают имя младенцу – Владимир или Андрей.

«Окно жизни» при монастыре гарантирует анонимность, там нет камер, которые могли бы снять, кто оставил ребенка. И все же полиция ищет мать, потому что вдруг передумала и хочет забрать ребенка. Пока малыша не отдадут на усыновление – у матери есть шанс забрать его. Времени у нее не менее двух месяцев, говорят в службе по делам детей. «Если человек обратится к нам, то он должен доказать, что это именно он и это его ребенок, и доказать, что действительно были факты, которые не зависели от него, и она не имела умысла повредить собственному ребенку. Могли быть непреодолимые события, которые заставили мать к такому поступку”, — говорит директор службы по делам детей Людмилы Шафранской.

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Сейчас в очереди на усыновление только в Виннице более двух десятков семей, но все хотят усыновить или удочерить младенцев. "Около 70 детей состоят на учете по усыновлению, но это дети разного и большинство из них это дети взрослые", — отмечают в службе.

В палате с найденным мальчиком новую семью ждет двухмесячная девочка Андриана, родители отказались от нее еще в родильном доме.

"Окна жизни" много лет назад установили по всей Украине. Именно для того, чтобы оказавшиеся в затруднительном положении матери могли не бояться уголовной ответственности и оставить младенцев там, где о них позаботятся. Таким образом, удалось сохранить жизнь многим малышам. Именно поэтому в винницком монастыре радуются, когда раздается звонок в "Окне жизни". “Это окно приносит жизнь, радуюсь, что мы сохранили жизнь этого ребенка. Этот ребенок не был выброшен на помойку, не был убит”, — говорит директор религиозной миссии Евгений Маркевич.

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