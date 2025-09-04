В монастыре на Ровненщине лечат нервы сном на ульях с пчелами: видео

В монастыре можно поспать на ульях / © ТСН

В Гурбинском монастыре на Ривненщине можно попробовать апитерапию — отдохнуть, поспать и оздоровиться на ульях в специальном домике. Идея возникла у отца Мефодия, ему взялся помогать прихожанин, который выехал из оккупации в Запорожье.

Сейчас домик уже освятили, а корреспондент ТСН Анна Махно уже и на себе попробовала эффект пчелиного лечения.

Братия монастыря во главе с настоятелем освящают новопостроенную избушку. Ее специально возвели для апитерапии — лечения пчелами. В вот этом лежаке оборудованы ульи.

«Видите, сеточки такие, дырка и сеточки, там они эфирные масла все их запахи, которые там образуются, они имеют такое влияние на человека, что они лечат», — говорит отец Мефодий.

Испарения помогают дыхательным путям, а вибрации от джижчания успокаивают нервную систему, убежден отец Мефодий. Именно он решил, что в монастыре надо проводить апитерапию — лечение пчелами.

Идею подхватил прихожанин Анатолий Бризицкий и взялся помогать в строительстве. Анатолий с женой приехали в Ривне убегая из-под оккупации в Запорожье. Исследуя область, говорят, посетили Свято-Воскресенский монастырь на повстанческих могилах. Здесь в 1944 был один из крупнейших боев УПА с московским НКВД. Об этом монастыре ТСН уже рассказывала несколько лет назад, когда здешние монахи стали добровольными пожарными.

Также в монастыре помогают бойцам — финансово, с ремонтом и не только.

«Сегодня наш иеромонах проходит обучение в батальоне», — говорит настоятель Свято-Воскресенского монастыря на повстанческих могилах архимандрит Онуфрий.

Отец Рафаил вырвался в монастырь на богослужение. А после сразу возвращается на учебу. Планирует быть капелланом. Военным из монастыря передают и сладкие гостинцы.

А пчелы, сделав защитникам меда, теперь помогают прихожанам. Апитерапию первой испытывает Светлана — она говорит, что это ей очень понравилось.

