В мороз оставили без дома: россияне КАБами массированно обстреляли один из поселков в Украине

Последствия атаки / © ТСН

Россияне атаковали поселок Камышеваха на Запорожье. Накануне оккупанты сбросили на гражданский квартал около десяти авиабомб. Удар пришелся прямо по жилым домам: один человек погиб, по меньшей мере десять ранены. Три многоэтажки теперь непригодны для жизни, а люди в лютые морозы вынуждены спасать остатки вещей. На месте побывал корреспондент ТСН Руслан Ярмолюк.

«Собираем обувь, потому что больше ничего нет»

Холодное январское утро в Камышевахе встретило людей руинами. Растерянные жители выносят из разбитых квартир документы и теплую одежду. Для многих это все, что осталось от прошлой жизни.

Татьяна Фоменко, жительница Камышевахи: «Не думали, что будем переезжать, надеялись, что все будет нормально. Сейчас вещи, одежду, обувь забираем — а больше и нечего брать».

Семья Фоменко во время атаки была дома. Жизнь спасло правило «двух стен» — они успели спрятаться в ванной комнате. Однако квартира, где Виталий как раз заканчивал ремонт — клал теплый пол и клеил обои — теперь уничтожена.

Виталий Фоменко, житель Камышевахи: «Дочь и мать были дома, а мы работали в полукилометре отсюда. В 16:08 начало прилетать, и шло волнами до 16:30 — они несколько раз заходили на удар. Теперь, наверное, будем снимать жилье в Запорожье».

«Стена упала на отца»

Для Натальи Стоячко этот обстрел стал личной трагедией. Она потеряла отца прямо в собственном доме. Женщину спасли стены коридора, а на мужчину, который только зашел в комнату, упала капитальная стена.

Наталья Стоячко, пострадавшая: «Темно, взрывы… Я ничего не понимаю, он только зашел туда. Кричу: „Папа! Вова!“, не могу его найти, все в дыму и страшно. Прибежал муж, насветил фонариком — а он там, возле дивана».

Семья как раз планировала эвакуацию, даже начали перевозить вещи. 86-летний отец сначала отказывался ехать, но Наталья говорит: все равно бы забрали его силой, чтобы спасти. Не успели.

Выжить в мороз на руинах

Елена Джур чудом осталась жива — во время тревоги она задержалась по дороге с работы. Бомба попала прямо в ее двор. Теперь от зажиточного когда-то подворья осталась куча битого кирпича.

Елена Джур, жительница поселка: «Если бы был кто-то дома — нам бы хана была. Некуда идти, настоящий бомж».

Сейчас под искореженными домами люди пытаются самостоятельно подключить электричество и разыскать документы. Кто-то пойдет ночевать к родственникам, а кто-то, кому совсем некуда идти, проведет эту морозную ночь в разбитой квартире — снова под звуки канонады, ведь фронт неумолимо приближается к поселку.

