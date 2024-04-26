В Москве сгорел военный вертолет: подробности молниеносной спецоперации ГУР

Как объясняют в ГУР, этот вертолет многоцелевой и используется в основном для транспортировки людей и грузов.

Разведчики Буданова провели молниеносную спецоперацию в сердце России. Как информируют в управлении, 26 апреля под покровом ночи был подожжен российский военный самолет Ка-32 прямо на московском аэродроме. Он участвовал в войне против Украины.

Как украинским разведчикам в очередной раз удалось обмануть оккупантов у них самих под носом, а также о самых громких операциях ГУР в глубоком тылу врага рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

ГУР снова на высоте

"Горит пылает техника враждебно, родная Украина победит". Когда-то под эту песню украинские защитники жгли вражеский металлолом на Черниговщине и под Киевом, а теперь и в Москве.

Но Остафьево — аэродром отнюдь не простой, а находится на балансе Минобороны РФ. Как любой военный объект, его должны защищать десятки, а то и сотни вооруженных до зубов россиян. Наверное, так и было, но украинские разведчики оказались ловчее.

В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" Министерства обороны РФ в городе Москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру "Газпром", — сообщили в ГУР.

Вертолет "питал" русские войска

Как объясняют в ГУР, этот вертолет многоцелевой и используется в основном для транспортировки людей и грузов. Такие, если честно, лучше бы использовать в гуманитарных целях: например, спасать людей в затопленных российских регионах, тушить пожары и так далее. Но россияне есть россияне. Именно этот активно подвозил русским войскам в Украину все необходимое поближе к фронту. Вот и долетал.

Неудача Шойгу

Итак, можем по всей Украине передать наши поздравления министру убийств России Шойгу. У него эта неделя явно не задалась: сначала забрали в СИЗО любимого зама Иванова, так старательно отмывавшего деньги на псевдовосстановлении в оккупированном Мариуполе, а теперь, как говорят медиа, по наводке из ФСБ рискует сесть за госизмене. А теперь еще и сожжен вертолет под Москвой.

Следует сказать, что ГУР курит российские транспортные вертолеты уже далеко не впервые. Вот только 17 апреля ГУР так же сожгло российский Ми-8 под Самарой. Почерк и тактика такие же.

ГУР курит новейшие корабли?

Курить ребята из ГУР умеют не только русские птички, но даже корабли. 7 апреля в Балтийском море вдруг загорелся российский малый ракетный корабль "Серпухов". В ГУР продемонстрировали видео момента возгорания, а также подробный план самого корабля. Из-за пожара внутри ракетного корабля были полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. В ГУР заявили, что восстановление боеспособности корабля потребует длительного времени.

Российским захватчикам не будет спокойного места на всей земле: ни на охраняемых базах, ни на море, которое они якобы полностью контролируют, ни в небе.



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