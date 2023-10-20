В Москве возле Кремля продают форму ВСУ и рекламируют это на всю страну

Россияне продают украденную в Украине бытовую технику и теплые вещи – одна из курток нашлась на въезде в Сибирь.

В Москве на всю страну рекламируют, что возле Кремля продают военную форму ВСУ.

Такое объявление недавно появилось на одном из крупнейших российских сайтов бесплатных объявлений.

Продавец указал, что продает за 10 тыс. российских рублей (по среднему банковскому курсу это составляет 3 тыс.грн.) военную форму ВСУ 48 размера, которая якобы была в употреблении.

Скриншот со страницы русского сайта бесплатных объявлений. Оккупант хочет получить за куртку 10 тыс. рус. рублей.

При этом продавец указал, что продает эту куртку возле Кремля – на "Охотном ряду".

Как выяснилось, именно куртки ВСУ сейчас являются ходовым товаром на российских сайтах продаж. Еще один оккупант позавчера выставил на продажу куртку из комплекта военной формы ВСУ. За нее он просит также 10 тысяч российских рублей. Местом продажи он указал город Курган Курганской области, который в России называют "воротами в Сибирь".

Ранее сообщалось, что в феврале этого года житель российского Пскова украл в Украине монитор, но не довез его домой целым. Это не помешало ему выставить трофейный монитор на сайте объявлений и просить за него 500 российских рублей, что на февраль равнялось 244 грн.35 копейкам.

Кроме того, бывший глава полиции Киевщины Андрей Небытов в интервью для ТСН.ua рассказывал, что вблизи Иванкова Киевской области во время деоккупации были обнаружены на дороге три брошенных краденых унитаза, которые оккупанты сбросили с автомобиля, чтобы разместить на их месте более ценную бытовую технику. .

Читайте также: