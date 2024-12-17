В Москве взорвали любителя "боевых комаров" Кириллова: все подробности

Утром 17 декабря в одном из районов Москвы взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова. Это тот самый, который заявил, что США готовят малярийных комаров, якобы планируемых сбрасывать на позиции ВС РФ в Украине.

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Российские СМИ сообщили о том, что погиб еще помощник Кириллова. По словам очевидцев, взрыв прогремел, когда мужчины выходили из дома. В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

Предварительно, самокат с примотаной к ручке взрывчаткой у подъезда генерала припарковал неизвестный за несколько часов до взрыва – около 2-3 часов ночи. Детонация была осуществлена дистанционно. Вероятно, взрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, которая есть у многих жителей ЖК.

Фото из города ликвидации российского генерала / Фото: Фото из социальных сетей

Впоследствии следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Кириллова и его помощника. По факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", – говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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К слову, вчера 16 декабря Служба безопасности Украины заочно уведомила Кириллова о подозрении. По данным следствия, он лично отдал приказ применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

"Должностное лицо ответственно за массовое применение р*шистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов", — сообщили в СБУ.

В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников. От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые человека, прежде всего, глаза и дыхательные пути. Таким образом, россияне пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов.

По данным следствия, оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на самых горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным артогнем. СБУ идентифицировала на поле боя и передала процессуальным способом международной Организации по запрету химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и соответствующие образцы почвы. Две лаборатории этого учреждения, действующие отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России.

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Напомним, ранее начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков погиб в результате подрыва автомобиля в Донецке. Хотя россияне и говорят о якобы 100 граммах тротила, на самом деле взрыв был достаточно мощный.