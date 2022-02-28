В МВД заявили о гуманитарной трагедии в украинских городах: где самая сложная ситуация

В МВД заявили о гуманитарной трагедии в украинских городах: где самая сложная ситуация

Волноваха, Сартана и Талаковка сейчас находятся в активной зоне боевых действий.

После нападения России на Украину из-за действий страны-агрессора нашего государства в городах возникла гуманитарная трагедия.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире 1+1 28 февраля.

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"К сожалению, сегодня есть гуманитарная трагедия в украинских городах. Это Волноваха, Сартана, Талаковка — это населенные пункты, которые сейчас находятся в активной зоне боевых действий. Большинство из этих населенных пунктов разрушены. Мы с ГСЧС уже несколько дней пытаемся организовать коридор, чтобы эвакуировать оттуда людей, ныне не имеющих там ни света, ни тепла в домах. Убежден, что нам удастся привлечь "Красный Крест", но и от этой организации отказываются россияне как будто бы отрезав себя от всего цивилизованного мира", - сказал Монастырский.

По его словам, такая же ситуация и в Буче, Киевской области.

"Там также пытаемся оказывать помощь, но время от времени возобновляются боевые действия. Это одно из направлений нападения на Киев. В столице образовано более 100 мобильных групп, патрулирующих город, отлавливают ДРГ, передают это все по каналам связи в СБУ, полицию, разведчикам и дальше продолжается соответствующая работа", — подытожил он.