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В МВД заявили о гуманитарной трагедии в украинских городах: где самая сложная ситуация

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В МВД заявили о гуманитарной трагедии в украинских городах: где самая сложная ситуация

УНІАН

Волноваха, Сартана и Талаковка сейчас находятся в активной зоне боевых действий.

После нападения России на Украину из-за действий страны-агрессора нашего государства в городах возникла гуманитарная трагедия.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире 1+1 28 февраля.

"К сожалению, сегодня есть гуманитарная трагедия в украинских городах. Это Волноваха, Сартана, Талаковка — это населенные пункты, которые сейчас находятся в активной зоне боевых действий. Большинство из этих населенных пунктов разрушены. Мы с ГСЧС уже несколько дней пытаемся организовать коридор, чтобы эвакуировать оттуда людей, ныне не имеющих там ни света, ни тепла в домах. Убежден, что нам удастся привлечь "Красный Крест", но и от этой организации отказываются россияне как будто бы отрезав себя от всего цивилизованного мира", - сказал Монастырский.

По его словам, такая же ситуация и в Буче, Киевской области.

"Там также пытаемся оказывать помощь, но время от времени возобновляются боевые действия. Это одно из направлений нападения на Киев. В столице образовано более 100 мобильных групп, патрулирующих город, отлавливают ДРГ, передают это все по каналам связи в СБУ, полицию, разведчикам и дальше продолжается соответствующая работа", — подытожил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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