В НАТО готовятся к переговорам с Кремлем: какие ультиматумы ставит РФ по отношению к Украине и какова позиция Альянса

В НАТО готовятся к переговорам с Кремлем: какие ультиматумы ставит РФ по отношению к Украине и какова позиция Альянса

В штаб-квартиру НАТО Россию не приглашали более двух лет.

В НАТО готовятся к переговорам с Россией. В Альянсе сверят позиции с начавшей дипломатическую эстафету американской делегацией. Сегодня о результатах встречи в Женеве будут информировать партнеров из ЕС и НАТО.

В преддверии союзники уже услышали позицию Украины, в будущем которой в НАТО Россия пытается поставить крест. Что партнеры пообещали Киеву, в ТСН. Ранок 11 января рассказала корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряна Степаненко.

В штаб-квартиру НАТО россиян из-за их агрессии в Украине не приглашали более двух лет. Впрочем, теперь они здесь появятся. Но не с предложениями наладить отношения, а со своими ультиматумами, которые касаются, в частности, будущего Украины. Поэтому, прежде чем слушать россиян, союзники выслушали украинцев.

Также читайте Переговоры Кремля и Белого дома: чем закончилась встреча представителей России и США

В Брюсселе делегаты из Киева рассказали партнерам о напряжении на украинских границах. Подчеркнули, что Россия ничего не делает, чтобы ее снизить. Только прибегает к угрозам и при этом инициирует дискуссии о своей безопасности, требуя от НАТО не расширяться, не искать себе будущих союзников на Востоке.

"Россия требует безоговорочной капитуляции, требует подорвать основные принципы функционирования демократических стран и принципы НАТО. Мы считаем, что Россия просчиталась в оценке ситуации и полагаемся на союзников, их единство и напористость в защите безопасности и стабильности в Европе", — заявила вице-премьер из вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В НАТО готовятся к переговорам с Россией

Единство среди стран НАТО по противостоянию российским ультиматумам есть. В Альянсе сказали, что не пойдут на компромиссы с Москвой по поводу своего не расширения, а также не будут закрывать свои двери для Украины.

"Мы помогаем Украине двигаться к членству в НАТО путем внедрения реформ. Мы четко заявили, что никогда не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе выбирать свой собственный путь. Важно, чтобы этот принцип никак не нарушался. Когда Украина будет готова к членству в НАТО, решать ей и 30 союзников", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украину Альянс продолжит поддерживать политически и практически, заверил генсек. Сегодня у него встреча с главой американской делегации Венди Шерман, начавшей переговоры с Россией в Женеве. Теперь об их результатах расскажет партнерам из ЕС и НАТО.