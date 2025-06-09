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В НАТО назвали единственный путь, как Европа может защититься от российских ракет
Генсек НАТО призвал страны-участницы Альянса увеличивать свои арсеналы.
В НАТО считают, что опасность для Североатлантического союза не исчезнет, даже когда война в Украине закончится.
Об этом заявил генсек Альясну Марк Рютте на дискуссии «Строя лучше НАТО» в Chatham House.
По его словам, НАТО нуждается в увеличении противовоздушной и противоракетной обороны на 400%. Этому учат уроки Украины.
«Мы видим в Украине, как Россия наносит террору с воздуха. Мы укрепим щит, который защищает наше небо», — сказал Рютте.
Также он заявил, что НАТО нужны:
тысячи бронетехники и танков,
миллионы артиллерийских снарядов
«И мы должны удвоить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, поставка, транспортировка и медицинская поддержка. Союзники будут инвестировать в большее число военных кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: союзники Америки закупят не менее 700 истребителей F-35. Мы также будем инвестировать в большее количество беспилотников и ракетных систем большой дальности», — подытожил генсек Альянса.
Ранее Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько НАТО в год