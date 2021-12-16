В НАТО пообещали поддержку Украине, но без угрозы для России: Зеленский провел напряженные переговоры в Брюсселе

В НАТО пообещали поддержку Украине, но без угрозы для России: Зеленский провел напряженные переговоры в Брюсселе

Европейские союзники по Альянсу не готовы вооружать Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский провел в Брюсселе ряд напряженных переговоров с европейскими партнерами по НАТО по поводу российской угрозы. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО стремится к диалогу с Россией, но не собирается идти на компромиссы относительно принятия в свои ряды будущих союзников. В то же время, в Альянсе дают понять, что в случае российской агрессии защищаться Украина будет самостоятельно.

Об этом рассказала 16 декабря в сюжете ТСН.19:30 корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

В Брюсселе знают, что от безопасности в Украине зависит мир и стабильность в Европе. Именно поэтому за происходящим на восточных границах Украины внимательно следят все ключевые западные партнеры.

В НАТО констатируют, что напряжение не спадает, и сообщают о десятках тысяч российских военных, танках и артиллерии возле украинских границ. Партнеры из Евросоюза и НАТО уверяют Украину в полной поддержке. Впрочем, дают понять, что защищаться придется самостоятельно.

“Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию Россией Крыма. Украина имеет право защищать себя. НАТО будет оказывать вам поддержку – политическую и практическую. И эта поддержка не представляет угрозы для России", — подчеркнул Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Президент Зеленский после встречи с генсеком НАТО признал, что в Альянсе не готовы вооружать Украину. Нет у них и общего мнения о будущем членстве Украины в Альянсе. В то же время, в общении с главой Альянса он дал понять, что Украина, по сути, сейчас защищает восточный фланг НАТО.

“НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, будет должна всем своим странам, потому что бережет именно страны-члены НАТО. А форпост [Альянса на востоке Европы] сегодня – Украина, которая не является членом НАТО", — заявил Владимир Зеленский.

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Российские войска от границ с Украиной не отступают, но Запад традиционно не спешит наказывать Москву за эскалацию конфликта в надежде на дипломатию. К диалогу Россию призывают и союзники по НАТО, и лидеры стран Евросоюза.

Если дипломатия не сработает, у Евросоюза есть другой план: лидеры подготовили санкции, которые будут введены в случае новой агрессии. Меры будут применены беспрецедентные. Источники Радио Свобода свидетельствуют, что среди них - остановка сертификации Северного Потока-2 и отключение России от международной банковской системы SWIFT.

Впрочем, президент Зеленский на такое обещание не отреагировал с оптимизмом. Мол, если Россия нападет, то даже самые мощные санкции нужны уже не будут. Глава украинского государства убеждал европейских партнеров действовать на опережение. Впрочем, политической воли на реактивное решение в Евросоюзе нет.

Переговоры в Брюсселе: какую поддержку обещают в ЕС Украине | Новости мира

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