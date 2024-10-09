В НАТО с оккупированными территориями: действительно ли Запад готов разблокировать вступление Украины в Альянс

Чем ближе к очередной встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" в субботу, 12 октября в Германии, тем больше на Западе разговоров и публикаций в медиа по поводу будущего Украины.

Впервые этот "Рамштайн" должен был состояться на уровне глав государств. В Германию, менее чем за месяц до президентских выборов в США 5 ноября, должен был приехать и президент США Джо Байден. Три месяца назад он снял свою кандидатуру по выборам в пользу вице-президента Камалы Гаррис. На этом "Рамштайне" должны были говорить о судьбе дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Особенно в случае второго "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом, который может вообще прекратить поддержку Киева в войне с Россией.

В субботу, 12 октября, по инициативе Джо Байдена в Берлине должны также встретиться лидеры США, Британии, Германии и Франции для обсуждения прежде всего украинского вопроса. К этим переговорам было приковано большое внимание. Ведь накануне западные политики и медиа заявляли и писали о необходимости начала переговоров с Россией, заморозках войны и возможности вступления Украины в НАТО "частями" по "немецкой" модели, фактически в обмен на согласие Киева на российскую оккупацию украинских территорий.

Однако во вторник, 8 октября, Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен отменили визит в Германию 10-13 октября (кстати, этот визит должен был стать первым государственным визитом почти за 40 лет) из-за урагана "Мильтон" во Флориде, который может стать самым крупным. разрушительным за последние 100 лет. Белый дом уже призвал местных жителей эвакуироваться. Поэтому вполне понятно, что действия центральной демократической власти по преодолению последствий стихии будут в центре внимания американской предвыборной кампании. И, в случае ошибок, это употребляет штаб Трампа. По словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, они работают над новыми деталями "Рамштайна". Возможно, заседание будет перенесено. Однако никаких деталей Вашингтон пока не предоставляет, потому что ураган должен накрыть Флориду в среду вечером.

Однако даже если встречи в Берлине перенесут, для Украины это принципиально ничего не изменит. До выборов в США вряд ли можно надеяться на предоставление разрешения Украине избивать западное дальнобойное оружие в глубине территории России. Да и разговоры о необходимости скорейшего начала переговоров с Россией все больше набирают обороты. Какие настроения сейчас царят на Западе, почему Украина потеряла информационное и переговорное преимущество и как нам переломить ситуацию в свою пользу, читайте в материале ТСН.ua.

Киев-Вашингтон-Нью-Йорк

Ловушка Байдена: потеря инициативы

Ураган "Мильтон", который должен накрыть Флориду в среду вечером, многие считают тем же "черным лебедем". Ведь именно поэтому откладываются важные для Украины решения, которые должны были быть приняты во время встреч в Берлине 12 октября. Однако на самом деле все началось гораздо раньше. Отсчет потери информационной и переговорной инициативы Украины – это Вильнюсский саммит НАТО в прошлом году и нападение террористического ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. К сожалению, неудачное контрнаступление Сил обороны Украины в прошлом году и нестабильность на Ближнем Востоке, которая может перерасти в великую региональную войну, сместили вопросы войны России против Украины в американской повестке дня на второй план.

Большая часть ответственности за это лежит на действующей американской Администрации. Упустив момент, когда нужно было решительно противодействовать оппонентам, они попали в ловушку, когда не только вопросы войны России против Украины и дальнейшей поддержки Киева серьезно бьют по рейтингам демократов, но и любые действия Израиля в противостоянии террористическому ХАМАСу. Именно поэтому Камала Гаррис даже рискует потерять Мичиган — один из семи американских штатов, которые традиционно колеблются, где проживают многие избиратели арабского происхождения, которые не поддерживают действия Израиля в Газе.

"За кулисами предвыборного митинга во Флинте, штат Мичиган (в пятницу, 4 октября, уже после масштабной ракетной атаки Ирана по Израилю — ред.), арабские американские сторонники попросили вице-президента Камала Гаррис отказаться от политики президента Джо Байдена в отношении Израиля в Газе", — пишет CNN.

Первый вопрос об Израиле, Иране и Газе был во время предвыборных дебатов кандидатов в вице-президенты США от штабов Трампа и Гаррис 1 октября. В понедельник, 7 октября, в интервью на CBS News первый вопрос к Камале Гаррис также был по Израилю и "как США могут предотвратить выход из-под контроля на Ближнем Востоке". А уже на следующий день, во вторник, 8 октября, ряд американских СМИ опубликовали отрывки из новой книги "Война" редактора The Washington Post и репортера Вотергейта Боба Вудворта, где он приводит слова Байдена о премьере Израиля Беньямина Нетаньяху как о "сучьем сыне",, он делает все по-своему.

В крупных американских городах вроде Вашингтона и Нью-Йорка можно увидеть много митингов по поводу "мира", "остановки войн" и "прекращения финансирования США этих войн". Однако никто в США с трибун уважаемых телеканалов не объясняет, что если бы Запад предупредил российское полномасштабное вторжение в Украину, то и войны на Ближнем Востоке не было бы. Ведь уже всем известны факты о сотрудничестве оси зла только растущая Россия-Иран-КНДР-Китай. Однако в США почему-то решили, что они могут пренебречь поддержкой Украины в войне против России, параллельно принуждая Израиль к мирному соглашению с ХАМАСом, которое является прокси Ирана, чтобы спокойно пройти свои президентские выборы 5 ноября.

В НАТО "частями": почему это нереально

Действительно, Администрация Байдена на этих выборах оказалась между двумя огнями.

С одной стороны, учитывая почти 8 млн американских избирателей еврейского происхождения, они не могут не поддерживать Израиль в его справедливых действиях по уничтожению террористического ХАМАСа.

С другой стороны, у них много молодых избирателей арабского происхождения, которые выступают против действий Израиля в Газе. И это, как ни странно, бьет рекошетом и по Украине, потому что все сейчас в Америке обсуждают, до какого предела Администрация США действительно может контролировать действия Тель-Авива.

Тем не менее, тема Украины в последние недели на Западе стала обсуждаться под другим углом. Хотя, нельзя назвать эти заявления и статьи в западной печати чем-то новым. Это было сразу после Вильнюсского саммита НАТО прошлым летом, когда на Западе решили, что могут торговать украинскими территориями с Россией в обмен на призрачное членство Украины в НАТО. Ибо, и это следует учитывать, в США и ключевых европейских столицах до сих пор убеждены, что одной из причин полномасштабного российского вторжения в Украину было наше стремление стать членом НАТО.

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Не успел уже бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг передать полномочия новому главе НАТО, бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте, как в интервью Financial Times (издание, кстати, вспоминает, что в настоящее время Украине не хватает ни мобилизационного ресурса, ни западного оружия. (территории) он заявил, что Украина может вступить в НАТО по так называемой немецкой модели. Хотя, в свое время, находившаяся под оккупацией России Восточная Германия не нападала на Западную Германию. И следует вспомнить, как еще год назад нам предлагали так называемую корейскую и израильскую модель гарантий безопасности (хотя Израиль является основным союзником США вне НАТО и имеет законодательно фиксированные Конгрессом параметры ежегодной помощи).

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными. США имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской контролируемой территорией РФ. Но нужна строка, которая определяет, где применяется статья 5 (Устав НАТО о коллективной обороне — ред.), и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", — сказал Йенс Столтенберг.

Однако, как год назад, так и сейчас, эта гипотетическая теория не выдерживает никакой критики на практике.

Во-первых, если бы наши союзники были серьезно настроены на такой сценарий развития событий (а, объективно, у Украины нет недостатка мобилизационного ресурса по сравнению с Россией, которая сейчас имеет преимущество на поле боя), то действительно бы искали пути, как обойти вето России и Китая в ООН, чтобы учредить миротворческую миссию с четким мандатом и бюджетом, которая станет на линии разграничения и гарантирует вступление Украины в НАТО на тех территориях, которые контролирует Киев.

Во-вторых, наши западные партнеры должны четко отметить, что вступление Украины в НАТО "частями" не означает отказ от попыток украинской армии отвоевать все наши территории и выйти на границы 1991 года в будущем, сколько бы времени это ни отняло.

В-третьих, если даже Украина и соглашается на переговоры с Россией в каком-то международном мандате (ибо сложно представить прямые переговоры Киева и Москвы на данном этапе), то Запад должен гарантировать продолжение военной и финансовой поддержки хотя бы в действующих объемах, в дополнение к сохранение всех санкций против России. Ведь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Newsweek уже заявил, что Россия готова прекратить войну против Украины в обмен на снятие всех санкций.