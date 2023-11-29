В НАТО сделали заявление о плане Залужного на войну: какой сюрприз ждет Путина

В НАТО сделали неожиданное заявление о Залужном. В брюссельских кулуарах признались, что у главнокомандующего ВСУ есть план на войну. В Альянсе уже утвердили годовой план взаимодействия с Киевом.

О заседании Совета Украины НАТО говорится в обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале TSN.UA.

План Залужного

Заявления о том, что у главкома Залужного нет плана, – вымысел. Об этом журналистам "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Во время брифинга в Брюсселе он признался, что в НАТО не влияют на тактику ВСУ, а только помогают оружием. Были раскрыты также некоторые детали плана, который НАТО презентовали украинские военные.

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То, как генерал Залужный описал ситуацию, – точно. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не достаточно быстрое – это тоже правда.

В то же время, Залужный не утверждал, что у него нет плана ведения войны в следующем году, но воплощение этого плана – чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад оказывает Украине.

Упреки о том, что у украинского военного руководства нет плана на 2024 год, являются по меньшей мере манипулятивными. Вопрос лишь в том, есть ли у Запада достаточно ресурсов, чтобы помочь воплотить сверхзадачу — победить Россию и выдворить ее за украинские границы.

Похоже, именно это и имел в виду главнокомандующий ВСУ в своей авторской колонке для издания The Economist, когда откровенно заявил, что "война зашла в тупик".

29 ноября в Брюсселе на заседании Совета Украина-НАТО присутствовал также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На вопрос журналистов о том же "тупике" он ответил коротко и однозначно. По его мнению, никакого тупика нет.

Украина будет в НАТО

Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Кулеба заявил, что Украина будет в НАТО, потому что в Альянсе заинтересованы в ВСУ.

“У нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления”, — отметил глава МИД Украины.

В НАТО потрясены темпом реформ в Украине. Такую откровенную оценку успехам Киева дал генсек Альянса Йенс Столтенберг и назвал, что из "домашнего задания" уже удалось реализовать Киеву.

“Я поражен украинскими обязательствами по имплементации реформ и модернизации общества во время полномасштабной войны. Мы видели, что они [украинцы] приняли важные изменения в законодательство, сделали конкретные шаги по борьбе с терроризмом, они близки к созданию целостной системы оборонного заказа в тесной координации с НАТО, а также модернизации своих разведывательных служб. Это лишь несколько примеров, как Украина меняется, адаптируется и двигается вперед, в частности, в борьбе с коррупцией", — заявил генсек НАТО.

Для продолжения реформ в Брюсселе был одобрен годовой план поддержки Украины.

Высоко оценили работу новообразованного Совета Украина-НАТО. Хотя эта структура работает только с июля, Украине и Альянсу уже удается совместно принимать решения, причем не только военные, но и помогать друг другу в вопросах энергетической безопасности и киберзащиты.

"В рамках этих усилий мы разрабатываем "дорожную карту" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Мы также разрабатываем новые проекты по гуманитарному разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок", — говорится в заявлении министров иностранных дел НАТО

Успешный день для Украины

29 ноября можно с уверенностью назвать успешным как для ВСУ, так и для страны в целом.

Украина уверенно двигается в сторону НАТО и это – не пустые разговоры. Это публично признается в НАТО. Уверенно идет Украина и в ЕС.

"Увидеть глубокие и структурные реформы, которые Украина проводит, ведя экзистенциальную войну, на меня это производит глубокое впечатление. Они выполнили все необходимые требования по почти всем из семи пунктов, которые мы требовали от них, когда они стали страной-кандидатом”, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия готова к вооруженному военному конфликту с НАТО.

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