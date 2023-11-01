В НАТО заявили о поражении РФ в войне, однако Запад медлит с передачей оружия ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия уже проиграла войну. Напасть на Украину было стратегической ошибкой Кремля. Путинская Россия ослаблена и изолирована.

Какой видят победу Украины на Западе, почему поражение России не равно восстановлению границ Украины и почему партнеры затягивают передачу оружия – в эксклюзивном сюжете TСН.ua рассказал Артем Зябкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россия проиграла!" В НАТО сделали заявление о войне в Украине!

"Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. И она потеряла политическое влияние, становится все более изолированной. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение России", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Однако о победе Украины генсек НАТО напрямую не говорил, впрочем и так ясно, что без дополнительного оружия о ней и говорить нечего. Мужество и самоотверженность украинских воинов поражает и восхищает, однако на одном энтузиазме оборону врага не проломить. Для этого требуются танки, бронетехника и авиация. Тыл должна прикрывать ПВО, которой пока также недостаточно.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Это значит больше оружия. И я говорю это потому, что хочу мира в Украине. Президент Путин может остановить войну уже сегодня, прекратив нападать на соседа. У Украины такой возможности нет. Если Украина перестанет защищаться, они будут оккупированные. А оккупация – это не мир", — добавил Столтенберг.

Может показаться, что в НАТО полагаются на план, по которому Украина и Россия сядут за стол переговоров. Украине помогут быть на них в выигрышной позиции, говорит Столтенберг, но хочет ли мира Россия. Точно – нет. Более того, там ждут зимы, чтобы снова уничтожать украинскую энергетику и снова возобновить наступление.

В Украине же вариант мирных переговоров с оккупантами не рассматривают. Да и никто из партнеров не предлагает. На этом в очередной раз настоял секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Никакой официальной позиции относительно того, что нас кто-то будет принуждать к переговорам с Российской Федерацией, я ни разу не слышал. Это тезис, который постоянно раздувается Российской Федерацией, поддерживается Российской Федерацией. У нас есть нормативно-правовой акт, действующий на территории Украина... где черным по белому записано: никаких переговоров с террористом Путиным наша страна вести не будет, точка", — подчеркнул Данилов.

Не согласятся на компромисс с Россией и украинцы. Согласно результатам опроса, проведенного центром "Разумкова" и фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, на сентябрь 2023 года, 90% респондентов считают неприемлемыми территориальные уступки.

Интересен и тот факт, что более половины из опрошенных, которые считают "мир важнее любых компромиссов", отказываться от НАТО, ЕС или территорий также не собираются.

Также читайте Наступление окупантов на Авдеевку: что известно о ситуации на самом горячем участке фронта

А вот в России показательно играют с темой "мирных переговоров". Не так давно "миролюбивую" песню завел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так, во время визита в Пекин он мгновенно забыл, какие "цели" Кремль объявил в начале войны против Украины, и начал рассказывать о будущем мирном сосуществовании с Западом.

А вот тот факт, что на Западе затягивают передачу Украине оружия, не может не настораживать. Как пишет Bloomberg, Европейский союз отстает от планов поставок артиллерийских боеприпасов. До марта там должны были передать ВСУ 1 миллион снарядов натовского калибра. Сначала их собственных запасов, потом за счет контрактов.

Так, согласно планам, разработанным в начале этого года, ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей. Поскольку прошло более половины этого времени, инициатива достигла около 30% цели и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.

Под вопросом до сих пор передачи Украине и высокоточного вооружения. В своем арсенале ВСУ уже имеют ракеты Storm Shadow, SCALP и такие долгожданные ATACMS. Все эти ракеты показывают свою высокую эффективность, уничтожая аэродромы, штабы и ПВО противника. Не закрытым гештальтом все еще остаются немецкие ракеты TAURUS.

Требуют времени и тренировки украинских пилотов на уже обещанных Украине истребителях F-16. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что первые самолеты полетят в бой весной 2024 года.

Наши пилоты учатся в разных местах, в частности, в тренировочном центре в Румынии, а также в Британии, Нидерландах и Дании и США. Последние обещают подготовить пилотов ВСУ максимум за 9 месяцев.

"Пока мы ожидаем, что завершение обучения будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем оценить сроки примерно в 5-9 месяцев, чтобы они завершили обучение", — сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Напомним, эксперт объяснил, почему продвижение ВСУ на фронте затруднено и указал на проблему в украинской армии.

Читайте также: