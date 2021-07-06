В НБУ объяснили, почему в Украине не будут печатать полимерные банкноты

В НБУ объяснили, почему в Украине не будут печатать полимерные банкноты

И дорого и нужно менять всю работы банков.

Отказаться от бумажных денег собираются в Великобритании. Уже в сентябре следующего года там будут платить в магазинах полимерными деньгами. В Украине же купюр из такого материала еще нет, но и наши деньги не совсем бумажные.

Говорится в сюжете корреспондента «Спецкор» Рамиля Еникеева.

Необычная купюра 50 фунтов стерлингов в этом году появилась в обращении в Великобритании. Ранее, там уже выпустили и полимерные купюры номиналом — 5, 10 и 20 фунтов стрелингов. Главное отличие полимерных купюр — увеличение срока обращения таких банкнот. «Все, чтобы не делали центральные банки по поводу материала изготовления, это направлено на то, чтобы сэкономить в стоимости изготовления и продлить срок их использования, срок обращения», — объясняет президент гуманитарного центра Андрей Кривонос.

Полимерные деньги в обращении всего в около шестидесяти стран мира. На территории Украины, полимерных денег в обращении пока не было, ведь дорого.

Первые банкноты независимой Украины заказывали за рубежом. В музее денег в Национальном банке Украины есть уникальный экспонат. Банкнота, которую успели напечатали, впрочем, в обращение она так и не попала.

Теперь, чтобы банкноты прослужили дольше, их делают из прочных материалов. Поэтому, для изготовления современных украинских денег использовали специальную бумагу. «Сама бумага он изготавливается из хлопка, а для банкнот номиналом 1000 гривен в бумагу также входит и лен 20 процентов», — рассказывают в музее.

Украинские деньги считаются одними из лучших в мире, но они стареют, стираются, раскрашиваются детьми и выцветают на солнце. Так старые деньги надо утилизировать и печатать новые. Пока переходить на полимерные купюры Украине не будет, об этом ответили в Национальном банке Украины: «Ведь для этого нужно будет проводить закупку у иностранных производителей полимерной основы для изготовления банкнот и осуществить перенастройки парка печатных машин Банкнотно-монетного двора НБУ».

Это выльется в копеечку еще больше, чем выпуск новых бумажных купюр. А кроме этого, для внедрения в обращение полимерных банкнот нужно будет перестроиться и банкам. «Если мы одну из купюр изменим на пластиковую, то нам придется дублировать функцию пересчета денег в банкоматах, терминалах, кассиры будут иначе их хранить, потому что иначе будет идентифицироваться защита на ней», — объясняет специалист.

Пока же Национальный банк изымает из обращения банкноты номиналом в одну и две гривны, впоследствии полностью исчезнут бумажные деньги до 10 гривен. Их заменят копейки. Ежегодно из оборота изымают около семисот миллионов единиц изношенных купюр различного номинала.

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