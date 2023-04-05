В небе над Украиной заметили пассажирский самолет: что об этом известно

В ночь на 4 апреля в небе над Украиной заметили пассажирский самолет компании SkyUp. Оказалось, что его пытались эвакуировать из "Борисполя".

Об этом ТСН.ua рассказали нам в пресс-службе SkyUp.

"Могу поделиться только общей информацией: мы эвакуировали свой самолет UR-SQP Boeing 737-800 на 189 мест из аэропорта Борисполь (Киев) в аэропорт Яссы (Румыния). Это был последний борт из нашего флота, который находился в Украине. Как раз перед самой войной его развернули на границе", - говорится в сообщении.

Теперь все 12 самолетов авиакомпании находятся за рубежом.

"Часть из них уже задействована в операционной деятельности SkyUp: мокрый лизинг, чартерные, гуманитарные, эвакуационные и специальные рейсы. К сожалению, пока большим не могу поделиться - сами понимаете, вопрос безопасности. Надеюсь, что уже после победы сможем более подробно и предметно говорить об этом перелете. Да, все это время в течение войны он был в Борисполе", - рассказали нам в пресс-службе SkyUp.

Напомним, поздно вечером 22 февраля над воздушным пространством Украины, закрытым с начала российского вторжения — 24 февраля 2022 года, был замечен пассажирский самолет LO122 Дубай — Варшава.

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