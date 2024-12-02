В небе над Украиной заметили пассажирский самолет из России: куда летел и что это значит

В небе над Украиной снова заметили российский пассажирский самолет, который якобы едва не долетел до Днепра.

Борт направлялся из Стамбула в Москву. Как показывает карта полета на портале Flightradar, российский Boeing 738 пролетел значительную часть территории Украины.

Самолет из России над Украиной/скришот из Flightradar

Судя по карте полета, самолет залетел в воздушное пространство Украины с юга: через Черное море, Крым, а находясь ориентировочно где-то над Никополем, вернулся назад.

Самолет из России над Украиной/скришот из Flightradar

После этого он продолжил маршрут в Москву уже по территории, где летают российские пассажирские самолеты.

Самолет из России над Украиной/скришот из Flightradar

Что говорят эксперты

Эксперты сомневаются, что российский самолет мог залететь в воздушное пространство Украины так далеко.

"Flightradar – это не показатель. Программа может давать сбой в работе, то есть это не точный источник данных. Если по этой теме не было официальных заявлений от Украэроруха, тогда это точно был сбой в работе портала", – рассказал ТСН.ua один из экспертов авиационного рынка.

Специалист добавляет, что до полномасштабной войны Украина не отказывалась от выполнения международных обязательств по сопровождению бортов из других стран, которые в силу погодных условий вынуждены облетать определенные территории затрагивая воздушное пространство Украины.

"Это не запрещено. Но это не может быть так, что самолет, тем более российский, уверенно пролетает несколько областей Украины, такое точно невозможно. Допускается, что воздушное судно может пролететь какой-то небольшой участок территории, не более того", – объясняет эксперт.

Не в первый раз

Напомним, что это уже не первый случай, когда в небе над Украиной замечают российские пассажирские самолеты.

В мае этого года программа отслеживания полетов воздушных судов показала, что российский Boeing 777 – рейс Москва-Анталия вошел в воздушное пространство Украины в Харьковской области в направлении Бахмута.

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Тогда специалисты объясняли, что Flightradar – это программа, которая собирает информацию по всему региону. А в нем работало и работает множество средств РЭБ (украинских и российских) и другого оборудования. Это могло стать причиной сбоя в программе Flightradar.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что пассажирский самолет якобы увидели в небе над Киевом: что об этом говорят в аэропорту "Борисполь" и "Украерорухе".

Экскурсия по аэропорту "Борисполь", который из-за войны не работает уже два года

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