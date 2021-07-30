В небо над Торонто взлетел воздушный шар в виде головы Ван Гога (видео)

В небо над Торонто взлетел воздушный шар в виде головы Ван Гога (видео)

Шар не могли запустить из-за ветра.

Огромный воздушный шар в виде головы Винсента Ван Гога — запустили в центре Торонто. Впрочем, из-за непогоды это удалось не сразу. Из-за ветреной погоды 28-метровый Ван Гог упорно отказывался надуваться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Шар изготовили по мотивам автопортретов нидерландского художника. И теперь он будет несколько часов летать над городом, напоминая людям о выставке виртуальных картин художника, которую на днях вновь открыли после окончания длительного локдауна.

Новости мира: в Торонто запустили огромный воздушный шар в виде головы Винсента ван Гога

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