В неделю зарабатывают 1,2 млн: Саакашвили рассказал о коррупции на таможне

Он обвинил главу Минфина Сергея Марченко в причастности к незаконным оборудкам.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о коррупции во время растаможки автомобилей. Как пример, навел историю на Волынской таможне.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Поймали на Волынской таможне — 700 тыс. долларов. Оказывается, это мало, потому что в неделю только на той таможне от растаможки машин зарабатывают 1,2 млн. Просто были выходные — они не заработали. 700 тыс. поймали случайно — видимо, какие-то службы не договорились. Предлагали, чтобы нажать на одну кнопку — и все закончилось", — говорит Саакашвили.

Он считает, что Минфин и его глава Сергей Марченко могут быть причастны к этим оборудкам.

"Министерство финансов присылает письмо: Украина — общественное государство. Это противоречит Стамбульской конвенции" и еще какой-то конвенции. Такую ахинею прислали, что и второклассник не напишет! Этот министр Марченко, который, я уверен, имеет долю в этом. Иначе невозможно такие вещи делать", — подытожил Саакашвили.

"Право на владу": Саакашвили рассказал о коррупционном механизме растаможки авто в Украине

Ранее Михеил Саакашвили рассказал о том, как ему угрожал экс-президент Украины Петр Порошенко.

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