В нескольких метрах от оккупированной территории 1 сентября во прифронтовой школе

В результате многие семьи с детьми уехали и не вернулись.

Семь девочек и мальчик — это и весь первый класс прифронтовой школе Чермалыка. Несмотря на обстрелы, которые до сих пор слышать по вечерам, в школе учится около сотни школьников. Все они уже по существу "дети войны". Как вели в первый класс в школу, что за сотни метров от передовой, видел Приазовье, — говорилось в сюжете ТСН.19 30 1 сентября.

К своему первому уроку в этой школе сегодня готовились совсем мало детей. В результате многие семьи с детьми выехали из поселка и не вернулись. Когда-то в этой школе было до трехсот учеников — теперь едва сотня набирается. Школа в Чермалыке вплотную к линии фронта.

Сразу за рекой — уже оккупирована территория. Оттуда и прилетает. На уроки защиты Украины к детям пришли военные те которые стоят в окопах неподалеку. Дети их не боятся, потому что знают что те защищают.

Эти дети, стоящих на крыльце прифронтовой школы — внешне такие же как и их сверстники в Украине. Однако каждый из здешних — задела и надломила война.

Под музыку и в праздничной суматохе дети растворяются во дворе среди друзей и своих родителей. Школа наполняется шумной смехом первоклашек. А вот в прифронтовой школе Широкино — совсем пусто и тихо. Здесь нет торжественных линеек, не слышно школьных приготовлений да и от самого учебного заведения уже почти ничего не осталось.

Ее когда-то обязательно восстановят, после победы и вернут название этим развалинам — общеобразовательная широкинская школа. Здесь будет звучать звонок и на пороге перед входом где сейчас валяются куски бетона и камней — некоего первого сентября еще будет стоять толпа взволнованных первоклашек с цветами.

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Корреспондент Руслан Ярмолюк

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