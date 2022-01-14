В нескольких школах на Волыни ученикам запретили покидать территорию на уроках и перерывах: что произошло

В нескольких школах на Волыни ученикам запретили покидать территорию на уроках и перерывах: что произошло

Речь идет о девяти заведениях Владимира.

В городе Володимир на Волыни во всех школах запретили учащимся покидать территорию на уроках и перерывах.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 января.

Так решили директора девяти школ общества после того, как накануне на водоеме погиб один из их учеников. На перемене семиклассник с друзьями пошел на реку вблизи школы. Ребята бегали по льду. Один из них провалился. Вытащить его из ледяного водоема пыталась проходящая мимо женщина. Впрочем, ей это сделать не удалось. Ребенка просто унесло течением.

В школе было начато служебное расследование. Хотят выяснить, как ребенок покинул территорию заведения без разрешения педагогов. В полиции смерть школьника квалифицируют как несчастный случай.

Новости Волыни: в городе Владимир во всех школах запретили учащимся покидать территорию на уроках и перерывах

Как сообщалось, на Волыни невакцинированная от COVID-19 учительница подала в суд на школу из-за отстранения от работы и выиграла дело. Ей также должны выплатить зарплату – 23 348 грн. Впрочем, в удовлетворении морального вреда ему было отказано.

Читайте также: