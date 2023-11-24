В Нидерландах победила партия политика, который восхищается Путиным: какими будут последствия для Украины

В Нидерландах, вслед за Словакией, победила пророссийская, ультраправая "Партия свободы" (PVV), возглавляемая Гертом Вилдерсом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Александры Митиной из Нидерландов.

Что известно о победившей в Нидерландах партии

В Нидерландах победила "Партия свободы", возглавляемая пророссийским политиком Гертом Вилдерсом. Ее ценности партии далеки от европейских, в частности:

Закрыты границы, вплоть до выхода из Евросоюза.

Преследование ислама.

Отказ в убежище беженцам.

Отмена помощи Украине.

То, что ультраправая Партия свободы во главе с другом Орбана — Гертом Вилдерсом заберет 37 кресел в новом парламенте, не предусматривал никто. Радикал и популист, которого не допускали к формированию правительства во время предыдущих созывов, сразу напоминает, зачем пришел к власти фразой: "Нидерланды для нидерландцев".

Герт Вильдерс во время предвыборной кампании / Фото: Associated Press

Какими будут последствия для Украины из-за выборов в Нидерландах

До полномасштабного вторжения Вилдерс не скрывал восхищения Путиным и заявлял, что Нидерландам стоит избавиться от "русофобии".

"Даже на прошлой неделе, когда его спрашивали о визите в Москву, он заявил, что здесь не было ничего такого - потому что тогда мол не было войны. Это через четыре года после аннексии Крыма! Я думаю, что такой политик может стать очень негативной для Украины силой в будущем нидерландском парламенте", - говорит нидерландский журналист Хуберт Смитс.

Чтобы возглавить Нидерланды, Вилдерсу нужно коалиционное большинство - лидеры же партий, занявших второе третье и четвертое места неоднократно намекали, что не примут его в качестве премьера. Теоретически, они могут объединиться и без победителя - случай очень редкий и необычный для Нидерландов.

"Даже при самом худшем сценарии, быстрыми изменениями не будут. Все программы - в том числе по Украине - действующий кабинет будет продолжать выполнять до завершения переговоров о коалиции. Последний раз они продолжались 271 день", - отмечает корреспондент ТСН.

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Напомним, согласно результатам выборов в Нидерландах, второе место на выборах занял Альянс лейбористов и зеленых левых, возглавляемый эксеврокомиссаром Франсом Тиммермансом – они получают 25 мест. Тройку лидеров закрывает консервативная партия бывшего премьер-министра Марка Рютте VVD, которая набирает 24 места – на десять меньше, чем в 2021 году.

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