В Нидерландах в суде стартовали слушания родных жертв катастрофы МН17: как прошел первый день

В Нидерландах в суде стартовали слушания родных жертв катастрофы МН17: как прошел первый день

Суд будет слушать родственников погибших на протяжении десять заседаний до конца сентября.

В Нидерланды, где проходят слушания по делу самолета МН17, сбитого в 2014 году над оккупированной частью Донбасса, приехала украинская делегация. Там были заслушаны родственники погибших.

Об историческом судебный процесс, говорится в сюжете ТСН.16:45.

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Судебное заседание на сегодня, 9 сентября, завершилось. Слушания были чрезвычайно эмоциональными, к судьям говорила семья Фредериксов, Силен и Роб. В 2014 году они потеряли сына Брайана и его девушку Дейзи, ей было 20. В зал суда они принесли урну с их прахом.

После катастрофы родители ждали более года, пока найдут и идентифицируют останки детей. Их они забрали домой в общем детском гробу.

"Мы хотели, чтобы наши дети были вместе, поэтому нашли детскую гроб в форме сердца. Впрочем, в морге не хотели этого делать, говорили — внутри мало места. После долгих ссор мы все же добились своего, и нам отдали один гроб. Внутри были части тела в пакетах, практически кости, я мало что узнала. Но точно узнала кусочек блузки девушки моего сына", — говорит Силена Фредерикс.

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Уцелевшую полоску от блузы Дейзи, девушки своего сына, Силена также принесла с собой. После крушения ТСН неоднократно встречалась с убитыми горем родителями. Тогда журналистам показывали комнату молодой пары, они собирались в аэропорт быстро, спешили, а родители долго не решались там убрать разбросанные вещи.

Сегодня на суде по рейса МН17 и украинская делегация. Приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая представляет от Украины Международную следственную группу, ведь расследование продолжается. Оно еще должно показать причастных к сбиванию самолета. Украинский прокурор выслушала родственников и затем возложила цветы к Мемориалу памяти погибшим рейса.

"Группа работает, люди в материале и даже наше присутствие показывает, насколько мы уверенно движемся в этом направлении. Для меня очень важно видеть пострадавшим, говорить им, что мы стремимся справедливости и правосудия", — отмечает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Сейчас суд рассматривает обвинения против четырех подозреваемых. Это Игорь Гиркин, экс-офицер ФСБ, в 2014 году называл себя "министром обороны ДНР", также граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Однако на этих слушаниях родственники погибших прямо указывают, кто виноват в смерти их близких.

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"Возможно, Путин когда-то извинится", — заявляет мать погибшего Силена Фредерикс.

Суд будет слушать родственников на протяжении десяти заседаний до конца сентября. Каждому отводят по 15-30 минут, никого не перебивают и не сдают вопросов. Впервые в судебной практике, чтобы 90 пострадавших обращались к судьям.

А приговор могут объявить в конце 2022 года. Хотя родственники надеются, что будут новые процессы по делу МН17 и они назовут убийц, несмотря на то, что Россия саботирует расследование.

Новости Украины: дело МН17 - в Нидерланды прилетела украинская делегация

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке. Ранее сообщалось, что нидерландский суд отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы MH17. Напомним Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.

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