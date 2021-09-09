В Нидерландах в суде стартовали слушания родных жертв катастрофы МН17: как прошел первый день

Суд будет слушать родственников погибших на протяжении десять заседаний до конца сентября.
В Нидерланды, где проходят слушания по делу самолета МН17, сбитого в 2014 году над оккупированной частью Донбасса, приехала украинская делегация. Там были заслушаны родственники погибших.
Об историческом судебный процесс, говорится в сюжете ТСН.16:45.
Судебное заседание на сегодня, 9 сентября, завершилось. Слушания были чрезвычайно эмоциональными, к судьям говорила семья Фредериксов, Силен и Роб. В 2014 году они потеряли сына Брайана и его девушку Дейзи, ей было 20. В зал суда они принесли урну с их прахом.
После катастрофы родители ждали более года, пока найдут и идентифицируют останки детей. Их они забрали домой в общем детском гробу.
"Мы хотели, чтобы наши дети были вместе, поэтому нашли детскую гроб в форме сердца. Впрочем, в морге не хотели этого делать, говорили — внутри мало места. После долгих ссор мы все же добились своего, и нам отдали один гроб. Внутри были части тела в пакетах, практически кости, я мало что узнала. Но точно узнала кусочек блузки девушки моего сына", — говорит Силена Фредерикс.
Уцелевшую полоску от блузы Дейзи, девушки своего сына, Силена также принесла с собой. После крушения ТСН неоднократно встречалась с убитыми горем родителями. Тогда журналистам показывали комнату молодой пары, они собирались в аэропорт быстро, спешили, а родители долго не решались там убрать разбросанные вещи.
Сегодня на суде по рейса МН17 и украинская делегация. Приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая представляет от Украины Международную следственную группу, ведь расследование продолжается. Оно еще должно показать причастных к сбиванию самолета. Украинский прокурор выслушала родственников и затем возложила цветы к Мемориалу памяти погибшим рейса.
"Группа работает, люди в материале и даже наше присутствие показывает, насколько мы уверенно движемся в этом направлении. Для меня очень важно видеть пострадавшим, говорить им, что мы стремимся справедливости и правосудия", — отмечает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Сейчас суд рассматривает обвинения против четырех подозреваемых. Это Игорь Гиркин, экс-офицер ФСБ, в 2014 году называл себя "министром обороны ДНР", также граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Однако на этих слушаниях родственники погибших прямо указывают, кто виноват в смерти их близких.
"Возможно, Путин когда-то извинится", — заявляет мать погибшего Силена Фредерикс.
Суд будет слушать родственников на протяжении десяти заседаний до конца сентября. Каждому отводят по 15-30 минут, никого не перебивают и не сдают вопросов. Впервые в судебной практике, чтобы 90 пострадавших обращались к судьям.
А приговор могут объявить в конце 2022 года. Хотя родственники надеются, что будут новые процессы по делу МН17 и они назовут убийц, несмотря на то, что Россия саботирует расследование.
Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке.
Ранее сообщалось, что нидерландский суд отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы MH17.
Напомним
- Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.
- Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за ЕСПЧ.
- В суде по делу MH17 опровергли главные российские фейки о трагедии.
- Нидерланды не будут обвинять Украину из-за незакрытого авиапространства.