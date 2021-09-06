В Нидерландах возобновились слушания по делу сбивания MH17: как долго еще продлится процесс

В Нидерландах возобновились слушания по делу сбивания MH17: как долго еще продлится процесс

Всего запланировано 10 дней слушаний в течение следующих трех недель.

Суд Нидерландов начал заслушивать родственников и близких погибших в катастрофе боинга MH17 над оккупированным Донбассом летом 2014 года. Вследствие крушения, вызванного ракетой российской установки "Бук", погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Как прошел первый день слушаний, говорится 6 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Сегодня на суде в Нидерландах выступили первые родственники погибших. Они говорили лично в зале суда, и по видеосвязи, или же их представители зачитывали заявления. Суд разрешил показывать фотографии погибших, видео и их личные вещи.

"Мои дочери погибли в катастрофе вместе со своей мамой. Им было 7, 10 и 12 лет. С тех пор моя жизнь превратилась в кошмар", — говорит Петер ван дер Меер.

Одна из докладчиков, которая потеряла в авиакатастрофе отца и приемную маму, процитировала Александра Солженицына на русском языке: "Они лгут. Мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".

Новости мира: родные погибших в катастрофе МН17 выступят в суде

"Возможно, мы никогда не узнаем, кто убил моих родителей. Ведь от России мы слышим только отрицание, дезинформацию и нежелание участвовать в расследовании", — отметил родственник погибших Джеймс Рицк.

Также читайте Все улики свидетельствуют о причастности России к сбитию рейса MH17 — Bellingcat

Сандер Эссерс, который потерял в катастрофе брата и племянников, закинул Украине, что она не закрыла тогда воздушное пространство в небе над оккупированным Донбассом. В общем судьи заслушают около 90 родственников.

Сейчас суд рассматривает обвинения против четырех подозреваемых. Это Игорь Гиркин, экс-офицер ФСБ, в 2014-м называвший себя "министром обороны ДНР", также граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Следствие до сих пор продолжается и могут появиться новые обвиняемые. Поддерживать расследования пытается прокуратура Украины. 9 сентября к слушаниям впервые присоединится украинская делегация во главе с генпрокурором Ириной Венедиктов. Также она возложит цветы к Меморилу памяти погибших рейса MH17.

Всего запланировано 10 дней слушаний в течение следующих трех недель. Приговор в процессе отношении виновных в сбивании рейса MH17 могут объявить в конце 2022 года.

Ранее Россия отказала в допросе террориста Гиркина и его приспешников в деле о сбитом "Боинге" над Донбассом.

Напомним

Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.

Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за ЕСПЧ.

В суде по делу MH17 опровергли главные российские фейки о трагедии.

Нидерланды не будут обвинять Украину из-за незакрытого авиапространства.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку