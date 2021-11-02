В Нигерии под завалами 22-этажки разыскивают более сотни человек: пока спасли четверых

В Нигерии под завалами 22-этажки разыскивают более сотни человек: пока спасли четверых

Экскаватор работает с осторожностью, чтобы невзначай не задеть кого-то, кто смог выжить.

По меньшей мере, 5 погибших и вероятно около сотни людей под завалами – в Нигерии произошла трагедия на строительстве. Обрушилась многоэтажка, одна из трех башен, высотой 22 этажа. Погибшие и пропавшие без вести – строители.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Целая гора строительного лома, из гигантских глыб торчат металлические прутья. Это должны быть люксовые апартаменты на 22 этажа в самом большом нигерийском городе Лагос. Когда конструкция рухнула – именно продолжались строительные работы. И на месте было более сотни работников. Свидетели говорят, дом сложился как карточный - этаж за этажом.

«Мы были там, я и мой брат, мы просто сидели ждали экскаватора, а экскаватор был не готов, поэтому я сказал брату, что мы должны перейти на другую сторону. Как только мы отошли и здание сразу упало», - рассказывает Эрик Тэтте.

«Многие люди были внутри, они делали стяжку, внутри были электрики, сантехники, и я даже могу предположить, что и владелец компании тоже внутри, потому что утром здесь была его машина», — отмечает рабочий Джерри Джон.

Новости мира: в Нигерии обрушилась конструкция многоэтажки, погибли по меньшей мере 5 человек

Под всем этим хламом до сих пор остаются десятки людей. Экскаватор работает с осторожностью, чтобы невзначай не задеть кого-то, кто смог выжить. Уцелевшими уже удалось достать четырех. Но собравшиеся вокруг сетуют — помощь власть прислала поздно.

«Им позвонили сразу, и они отказывались приходить полтора часа. Теперь вместо того, чтобы спасать людей, они начали включать сирену», — добавляют люди, которые помогают в поисках.

Что стало причиной обрушения, выясняется в полиции. Не исключают, что застройщики пренебрегли правилами безопасности и использовали стройматериалы низкого качества. А еще могла быть ошибка в самой конструкции. Планировкой дома занималась компания, которая уже зарекомендовала себя в Штатах, Великобритании и Южной Африке. Но по предварительным данным, они решили добавить два дополнительных этажа, что было вне плана.

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