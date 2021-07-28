В них купаются, бегают и фотографируются: что показала ревизия фонтанов в столице, Днепре и Львове

В них купаются, бегают и фотографируются: что показала ревизия фонтанов в столице, Днепре и Львове

Хотя для купания они вообще не предназначены, однако ни одного закона который бы запретил людям туда лезть — нет.

В Днепре проверят фонтан, где два дня назад 4-летний мальчик смертельно травмировался. Там открыли уже третье уголовное производство за нарушение правил эксплуатации. А городские власти готовят решение о запрете купания в них.

ТСН решила провести ревизию фонтанов в столице, Днепре и Львове. Как дела на таких опасных объектах — 28 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Они должны были бы освежать знойный воздух. И радовать глаз. Но в них лезут фотографироваться. Играют со струями воды. И что самое страшное — погибают.

Столичный специалист по работе фонтанов Юрий отмечает — главное правило которое стоит запомнить — в любой фонтан нельзя лезть, потому что это опасно.

Для купания они вообще не предназначены, однако ни одного закона который бы запретил людям туда лезть — нет.

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"Здесь есть насосы, которые могут поднять воду на 40 метров. Представьте такую мощность воды. Если человек туда залезет, станет под струю, то она ее просто подбросит. Также есть разводка воды, за нее можно зацепиться", — объясняет начальник отдела работы фонтанов "Киевводфонд" Юрий Ковтун.

А еще большинство украинских фонтанов сделаны из гранита — он когда мокрый — более скользкий, чем лед.

Кроме этого некоторые содержат и острые элементы, и кабели подсветки, и не закрытые форсунки — напоровшись на которые — можно сильно травмироваться.

Сейчас в Днепре после трагедии в фонтане, где погиб 4-летний мальчик, ни одного человека.

Кроме этого за порядком охранники следят вокруг фонтана и даже в кустах.

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Появились здесь и листовки "Купаться запрещено!", которые наклеили на столбах, скамейках и даже мусорниках, однако — кто это сделал — пока неизвестно.

В отличие от Днепра, сегодня в столице фонтаны заполнены детьми, вылезают на все возможные конструкции, бегают по скользкому граниту, а некоторые родители приводят детей к фонтану как на пляж — в купальниках. Не упускают возможность искупаться в фонтане даже взрослые.

Такая же ситуация и во Львове. Фонтан возле оперного театра сухой и нет никаких острых конструкций наружу, однако поверхность скользкая, но того, что ребенок упадет — родители не сильно боятся.

Психологи говорят — не стоит забывать о том, что у детей дошкольного возраста большой интерес к внешнему миру и с ними надо быть особенно бдительными.

Новости Украины: в столице, Днепре и Львове провели ревизию фонтанов

"Там, где есть вода, любая вода, даже если это лужа — надо усилить родительскую безопасность. Даже если я знаю своего ребенка, я должна видеть его, я должна проверить, я должна настроить ребенка, чтобы он меня слышал и действительно не отвлекаться ", — отмечает детский психолог Наталья Простун.

Между тем в Днепре городская власть готовит официальное решение о запрете купания в фонтанах, нарушителям обещают большие штрафы, если депутаты проголосуют. А фонтан, где ребенок получил смертельные травмы, проверят по поручению прокуратуры. Там открыли уже третье уголовное производство за нарушение правил эксплуатации, повлекшее гибель человека.

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