В Николаеве на ремонт бассейна потратили 100 миллионов государственных гривен, а о людях с инвалидностью не вспомнили

В Николаеве на ремонт бассейна потратили 100 миллионов государственных гривен, а о людях с инвалидностью не вспомнили

Ремонт завершается, но доступным для всех бассейн не стал.

В Николаеве скандал вокруг единого коммунального бассейна, где именно завершается капитальный ремонт. Но оказалось, для людей с инвалидностью по-прежнему от недоступен: для них нет приспособленны уборные и душевые, не оборудовали спуск на воду, а все двери узкие — кресла колесные там просто не проходят.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Анна и ее сын Олег ремонта ждали с нетерпением. «Двери, выходящие в чашу бассейна, очень узкие. Коляска не пройдет в этот прием», – говорит мама парня с инвалидностью.

У Алексея дочь с инвалидностью. Так что изучал техническую документацию ремонта. Говорит, для людей на колесных креслах доступ даже не предусматривался. Для них нет ни обустроенных туалетов, ни душевых, ни механизма для спуска на воду. "Эти люди не рассматривались для того, чтобы они могли заниматься в этом бассейне. Это в ХХІ веке. Такое впечатление, что нас забыли", — говорит мужчина.

Проектировщик объясняет, что объекту почти полвека и его нельзя кардинально изменить. Дорожка вдоль чаши бассейна узкая, а расширить ее мешают наружные стены. «Это нужно было разобрать всю чашу бассейна, уменьшить ее по длине и ширине, или снести несущие стены, сдвинуть их, а капитальный ремонт не предполагает вмешательства в несущие конструкции», – говорит Нина Стерпул.

Но городские чиновники уверяют, о людях с инвалидностью позаботятся. На входе их будут пересаживать на более узкие кресла, которые обещают закупить. Как и механизм для спуска в воду.

Скандал в Николаеве: почему коммунальный бассейн не оборудовали для людей с инвалидностью

С чиновниками не соглашается Олег Кравец - инженер-строитель по специальности на войне потерял ногу и долгое время имел проблемы с передвижением. Он уверен – бассейн можно сделать доступным. «Надо было снять борт. Он шириной 60 см и плюс метр еще и общая бы ширина была – 1,60, было бы достаточно для проезда коляски. Необходимо было сделать несколько приемов более широкими. Это каркасное здание, здесь в любом месте можно делать проем», — уверен мужчина.

Особенно за более 100 миллионов государственных гривен, которые выделили на ремонт. И без всяких компенсирующих мер.

«Кто будет пересаживать человека, меня, например? Если нет раздевалки, где я буду раздеваться, если мы будем оправдываться таким способом, то в принципе не будет доступности в городе, нужно находить решение, есть закон о доступности. Выходит, что закон нарушается», — говорит глава общественной организации физкультурно-оздоровительного клуба людей с инвалидностью Руслан Бузик.

Открыть бассейн планируют уже в феврале. Горожане же требуют остановить ремонт, изменить проект и наконец-то сделать объект действительно доступным. Иначе – пойдут в суд.

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