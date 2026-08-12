В Николаеве почти до десять лет приговорили беглеца, подарившего женщине 4 шоколадки

В Николаеве приговорили мужчину / © УНИАН

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В Николаеве к нескольким годам лишения свободы приговорили мужчину, который за 32 секунды похитил из местного магазина 13 шоколадок, часть которых он потерял, убегая из магазина, четыре подарил своей знакомой, а две съел. В конце того дня, когда он совершил это преступление, в центре Николаева его задержала полиция.

Как говорится в приговоре Ингульского районного суда Николаева от 4 августа, мужчина, имеющий несовершеннолетнего ребенка, зашел в магазин, взял с полки шоколадки, часть которых была с малиновой начинкой, и скрылся. Своими действиями он нанес магазину материальный ущерб почти на полторы тысячи гривен.

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Суд квалифицировал его действия как тяжкое преступление — грабеж — и, учитывая, что обвиняемый ранее был судим, назначил ему наказание в виде 7 лет и 8 месяцев.

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В приговоре суд также постановил, что 4 шоколадки, утерянные грабителем и найденные сотрудниками магазина, следует считать возвращенными торговой сети.

Кроме того, суд постановил, что этот приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Напомним, что в Польше мужчина трижды ограбил один и тот же магазин.

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