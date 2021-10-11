В Николаеве подвал дома затопила канализация: коммунальщики три месяца выясняют, кто будет менять трубу

В Николаеве подвал дома затопила канализация: коммунальщики три месяца выясняют, кто будет менять трубу

Управляющая компания посылает к управлению ЖКХ, управление ЖКХ — к управляющей компании.

Фекалии, вонь, комары и тараканы — так живут жители многоэтажки в Николаеве. Подвал дома затопила канализация и фекальные воды лишь прибывают. Нечистоты начали заливать подвал еще в июне, жалуются люди. Коммунальщики установили причину. Оказалось, что канализационную трубу пробили корни старого дерева. Причину установили, впрочем, за три месяца трубы так и не заменили.

Об этом говорится 11 октября в сюжете ТСН.19:30.

Акация недавно сделала невыносимой жизнь целого дома и озадачила городских чиновников. Именно из-за этого дерево, по мнению местных жителей, подвалы постоянно заливает канализация. Нечистоты не успевают вычерпывать.

Невероятная вонь не только в подвале, но и вокруг. Особенно запах канализации и высокая влажность концентрируется на первом этаже. В квартирах жители задыхаются от смрада.

На месте еще несколько месяцев назад побывал десант коммунальных мастеров. Они заявили, что канализационную трубу разрушила та самая акация.

Новости Украины: подвал дома в Николаеве затопила канализация

Первое, что делали жильцы: обратились к управляющей компании, которая должна обслуживать коммунальные сети дома. Там заверили, что решение проблемы простое — нужно заменить трубу. Но менять ее сами не могут.

Запрос на снос дерева путешествовал по кабинетам чиновников два месяца. С управляющей компании — в департамент жилищно-коммунального хозяйства, а оттуда в экологическую инспекцию.

Наконец акацию срубили. А вот нечистоты в подвале остались. Кто должен менять трубу, коммунальщики так и не определились. Управляющая компания посылает к управлению ЖКХ, управление ЖКХ — к управляющей компании.

Между тем жители самостоятельно исчерпывают нечистоты из подвалов и просят коммунальщиков решить, кто и что должен делать, до того, как нечистоты разрушат фундамент дома.

Напомним, что в Киеве во время строительства метро повредили канализацию. Теперь жители сотен квартир живут над нечистотами, потому что они вместо канализации текут в подвал.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку