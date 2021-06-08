В Николаеве рыбалка наткнулся на тело в простыне: появились подробности убийства отца сыном

Товарища подозреваемого сейчас допрашивает полиция.

Пошел на рыбалку, а нашел покойника. В Николаеве мужчина вытащил из реки тело в простыне с кучей камней. Полиция быстро установила личность погибшего. 64-летнего мужчины больше недели разыскивали как без вести пропавшего.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Мужчина пришел на берег, водрузил удочки и увидел, что в 2 метрах в воде плавает покойник завернутый в простыню. Эту рыбалку, признается Сергей, он не забудет никогда. «Когда подошел, увидел очертания — плечи, туловище. Я его взял за эту ткань и подтянул к себе поближе», — вспоминает мужчина.

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Когда приехали копы и разрезали простыню, говорит Сергей, стало понятно, что это убийство. Труп, который пробыл в воде несколько дней, пытались притопить камнями. «Он был в мешке, плюс в ногах камни — гранит. Сильно било избито — по туловищу, по рукам», — рассказывает Сергей.

«Обнаружил травмы головы и туловища. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность погибшего. Им оказался 64-летний николаевец, который больше недели находился в розыске, как без вести пропавший», — говорит начальник отделения полиции №1 Николаевского районного управления полиции Андрей Донец.

В розыск мужа подала жена. Когда копы узнали, что с супругами жил их 36-летний сын, именно он и попал под подозрение. Ведь под окнами дома лежала куча гранитных камней, похожих на те, что нашли при трупе. «Сам дядя Толя с моим мужем привезли камни строили забор. Кто бы знал, что они пойдут на убийство», — говорит соседка погибшего Жанна.

Сын признался, что убил отца, когда матери не было дома. Сначала они вместе выпивали, а затем поссорились из-за телевизора — не поделили каналы. «Подавил руками, потом толкнул, он упал», — признался подозреваемый.

Когда очнулся — решил спрятать тело. Завернул его в простыню, набил туда камней и позвал товарища с машиной. Якобы вывезти мусор. «Он подъехал, погрузил какие-то камни. Из квартиры что-то. Он говорит, что не знал, что труп, просто говорит, мусор», — рассказывает понятая.

Новости Украины: в Николаеве рыбалка вытащил из реки покойника в простыне с кучей камней

Товарища подозреваемого сейчас допрашивает полиция. Семья благополучная и спокойная, говорят соседи. Никогда не слышали, чтобы мужчины ссорились. «Они работали с отцом вдвоем и квартиру себе утепляли, и людям помогали, ну выпивали, но чтобы ханыги, пьяницы, алкаши были — мы этого не можем сказать», — рассказывают соседи.

Мужчине, задержанному за убийство отца, грозит пожизненное заключение.

Зато Сергей, что случайно помог разоблачить преступление, говорит — на реку теперь пойдет не скоро.

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